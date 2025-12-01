SUPER EIGHT²£»³Íµ¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¹üÀÞÂç¥±¥¬¡¡¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ë±Æ¶Á¤«
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£±£²Æü¡¢£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î²£»³Íµ¡Ê£´£´¡Ë¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥ê£Ç£Ð¡×¤Î¥í¥±Ãæ¤ËÁ´¼££²¤«·î¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö£±£²·î£±£±Æü¸á¸å¡¢Åö³ºÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î²£»³Íµ¤µ¤ó¤¬¡Ø±¦Ï¾¹ü¹üÀÞ¡¢¹øÄÇÇ±ºÃ¡Ù¤ÇÁ´¼££²¥«·î¤Î²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬²óÅ¾Âæ¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¥²¡¼¥à¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²£»³¤µ¤ó¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤¤´²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÏÈÖÁÈÀ©ºî¾å¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¤è¤ê°ìÁØÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£»³¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º£²Æ¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È²£»³¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¸¥à¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££´£´ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁ´¼££²¤«·î¤Î¥±¥¬¤òÉé¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤âÇ°¤Ë¤ÏÇ°¤òÆþ¤ì¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²£»³¤ËÂÐ¤¹¤ë¥±¥¢¤â´Þ¤á¤Æº£¸åÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²£»³¤ÏÍèÇ¯£±·î£±£¶Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¤Ç½é¤ÎÉã¿ÆÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢»£±ÆÃæ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡°ìÆü¤âÁá¤¤Éüµ¢¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£