（小玉アナウンサー）

「ここからはお天気の豆知識を伝えてもらうマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんです」

（佐々木気象予報士）

「12月も中旬、年末まであとわずかになりました」

「年末といえば大掃除、テレビの前のみなさんも、そろそろ始めているのではないですか？」

「ということで、きょうのテーマはこちら『天気と掃除』です」

「天気によって、おすすめの掃除場所とその理由をお伝えします」

（佐々木気象予報士）

「晴れの日。おそうじ本舗に聞きました、晴れの日に適した掃除場所がこちらです」

「まずは『浴室』」

「カビ除を取り除く洗剤を使うと、塩素臭が室内に充満してしまいますが、晴れた日は窓を開けて換気をしながら掃除をすることができます」

「つづいて、『フローリングや玄関の水拭き』です」

「雨やくもりの日に水拭きをすると、水分が残ってしまいやすいですが、晴れているとすぐに乾くため素材へのダメージを防ぐことができます」

「最後に『靴箱やクローゼット』です」

「湿気がこもりやすい場所ですので、晴れの日に換気を行い、拭き掃除をすることで、湿気やカビの繁殖を防ぐことができます」

（佐々木気象予報士）

「『曇りの日』におすすめの掃除場所もあります」

「まずは『ベランダ』です」

「いっけん、晴れの日が良いと思われがちですが、晴れの日は乾燥していて、砂やほこりが舞いやすくなります」

「ある程度湿気があると、砂やほこりが下に落ちてくれるため、効率よくお掃除ができますよ」

「つづいて、『網戸・窓ガラス』」

「こちらは汚れが残っていないかを確認をするときに、曇りの日ですと光の反射が少なく、汚れ残りや拭きムラが見えやすくなります」

（佐々木気象予報士）

「最後に『雨の日』におすすめの掃除場所です。『フローリングの掃除機掛け、ライトの照明の掃除』です」

「湿気があると、ほこりが舞い上がりにくくなりますので、雨の日がおススメとのことです」

（佐々木気象予報士）

「宮下さんは掃除は始めていますか？」

（宮下アナウンサー）

「今月初めから大掃除を始めました、掃除をすると、部屋も、心もスッキリするのでいいでよすね」



（小玉アナウンサー）

「ここまでマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんでした」