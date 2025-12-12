晴れの日は浴室掃除がおススメ？ 佐々木予報士が「天気と掃除」マメテン解説【徳島】
（小玉アナウンサー）
「ここからはお天気の豆知識を伝えてもらうマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんです」
（佐々木気象予報士）
「12月も中旬、年末まであとわずかになりました」
「年末といえば大掃除、テレビの前のみなさんも、そろそろ始めているのではないですか？」
「ということで、きょうのテーマはこちら『天気と掃除』です」
「天気によって、おすすめの掃除場所とその理由をお伝えします」
（佐々木気象予報士）
「晴れの日。おそうじ本舗に聞きました、晴れの日に適した掃除場所がこちらです」
「まずは『浴室』」
「カビ除を取り除く洗剤を使うと、塩素臭が室内に充満してしまいますが、晴れた日は窓を開けて換気をしながら掃除をすることができます」
「つづいて、『フローリングや玄関の水拭き』です」
「雨やくもりの日に水拭きをすると、水分が残ってしまいやすいですが、晴れているとすぐに乾くため素材へのダメージを防ぐことができます」
「最後に『靴箱やクローゼット』です」
「湿気がこもりやすい場所ですので、晴れの日に換気を行い、拭き掃除をすることで、湿気やカビの繁殖を防ぐことができます」
（佐々木気象予報士）
「『曇りの日』におすすめの掃除場所もあります」
「まずは『ベランダ』です」
「いっけん、晴れの日が良いと思われがちですが、晴れの日は乾燥していて、砂やほこりが舞いやすくなります」
「ある程度湿気があると、砂やほこりが下に落ちてくれるため、効率よくお掃除ができますよ」
「つづいて、『網戸・窓ガラス』」
「こちらは汚れが残っていないかを確認をするときに、曇りの日ですと光の反射が少なく、汚れ残りや拭きムラが見えやすくなります」
（佐々木気象予報士）
「最後に『雨の日』におすすめの掃除場所です。『フローリングの掃除機掛け、ライトの照明の掃除』です」
「湿気があると、ほこりが舞い上がりにくくなりますので、雨の日がおススメとのことです」
（佐々木気象予報士）
「宮下さんは掃除は始めていますか？」
（宮下アナウンサー）
「今月初めから大掃除を始めました、掃除をすると、部屋も、心もスッキリするのでいいでよすね」
（小玉アナウンサー）
「ここまでマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんでした」