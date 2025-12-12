プロ7年目の小幡が結婚を発表

今季成長を果たした阪神若手の“幸せ報告”に虎党が歓喜した。阪神は12日、小幡竜平内野手が一般女性と入籍したことを発表。シーズン中に入籍していたことを明かした25歳に「え、マジか」「うええええ!?」「シーズン中に結婚してたん！」とファンも喜びを隠せない様子だ。

平日午後2時過ぎ、阪神は公式HPとX（旧ツイッター）で入籍を発表。小幡は球団を通じて「かねてよりお付き合いしていた方とシーズン中に入籍していましたことをご報告します」と、妻とともに7年目のシーズンを戦っていたことを明かした。

小幡は今季、自己最多の89試合に出場。遊撃手としてはチーム最多の73試合にスタメン出場し、59安打、5本塁打、17打点はいずれもキャリアハイの成績を残した。攻守両面でチームを支え、2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。

「陰で支えてくれた妻のおかげで、2025シーズンを戦い抜けたと感謝しています」と小幡は支えてくれた妻に素直な感謝の気持ちを伝えた。続けて、レギュラー奪取が期待される来季に向けて「これからは2人で力を合わせて明るい家庭を築いていきます。来シーズンはリーグ連覇、日本一奪還に向けて、より一層頑張りますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願いします」と胸に秘めた決意をファンに届けた。

最愛の伴侶を射止めた小幡にファンも続々反応。SNSには「うおおおお」「めでたい」「びっくりしたけど嬉しいな〜」「おめでとう、虎の星」「末永くお幸せに！」など、数多くの祝福コメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）