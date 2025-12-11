『ハヤブサ消防団』などテレ朝ドラマ80作品ABEMAで無料配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、テレビ朝日の人気ドラマ80作品を12月15日（月）から2026年２月16日（月）まで期間限定で順次無料配信することを決定した。
このたび「ABEMA」にて無料配信がスタートするドラマ作品のラインナップには、産婦人科医の女性と音のない世界で生きる青年が心を寄せ合っていく、吉高由里子、北村匠海共演による大人の純愛ドラマ『星降る夜に』や、テレビ朝日連続ドラマ・初主演を務めた浜辺美波が“アリバイ崩しを承る”好奇心旺盛な名探偵を演じ、難事件に挑むミステリードラマ『アリバイ崩し承ります』。平凡な夫婦が“夫の不倫”をきっかけに崩れゆく関係と再生の行方を描く、仲里依紗主演の大人の恋愛サスペンス『ホリデイラブ』など人気ドラマ18作品が12月15日（月）より配信スタート。
さらに12月22日（月）より、主演・松下奈緒、木村文乃、比嘉愛未、高橋メアリージュン、小雪の競演で話題を呼んだ衝撃作『スカイキャッスル』、田舎に移住した作家が地元消防団とともに平和な村の裏で起きる不可解な事件の真相へ迫る、原作・井戸潤×主演・中村倫也によるミステリードラマ『ハヤブサ消防団』、過去二度にわたって連続ドラマ化された名作『南くんの恋人』を令和初の映像化し、“男女逆転”という驚きの設定で注目を集めた『南くんが恋人!?』など13作品が期間限定で無料配信開始となる。
（C）AbemaTV, Inc.
