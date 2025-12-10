インフルエンザの感染が県内でも拡大し、県は「インフルエンザ注意報」を発表しています。



現状はどうなっているのでしょうか。



12月9日、県内の医療現場を取材しました。

徳島市北矢三町の、田山チャイルドクリニックです。



この小児科では9日も、発熱を訴える子どもが訪れ、診察を受けていました。

インフルエンザは、県指定34の医療機関で確認された1週間の患者数の平均が1人を上回ると、「流行が始まった」とみなされます。





県のまとめによりますと、11月30日までの1週間で平均患者数が21.03人と、国が定める「インフルエンザ警報」の基準値30人に近づいています。

（徳島県医師会・田山正伸 副会長）

「徳島県では、11月から急激に上昇中で、増えている状況です」



実は今シーズンの流行は、ある特徴があります。



（徳島県医師会・田山正伸 副会長）

「A型が8～9割くらい、去年のタイプのA型ではなくて、今年はA香港型と言われています」

「もう少し詳しく見ると、サブクレードKという変異株というようなものが新しく増えてきた」

変異株の影響か、今シーズンの流行は2024年より約1か月早まっています。

（徳島県医師会・田山正伸 副会長）

「やはり海外から持ち込まれている」

「南半球で流行ったものが、北半球から日本に持ち込まれたもので、海外から持ち込まれたものは、万博とか観光客が影響したのではないか」

では、「サブグレードK」とはどのようなものなんでしょうか。

（徳島県医師会・田山正伸 副会長）

「変異株となると、恐ろしい病気ではないかと思うんですが、構造的には変わるんですが、基本的には（従来のものと）変わらないので」

「基本的な感染症対策を練って、予防をしてもらえば心配するものではない」



それでも、従来のインフルエンザと同様に、急な発熱やせき、鼻水などが心配されるため、十分な対策が必要となります。



（徳島県医師会・田山正伸 副会長）

「ワクチンがまだありますので、接種されてない方は、12月中にしてもらうことが予防だと思います」

「それから感染対策、日々の免疫力を高めるために生活習慣を整えることが大事」



コロナ禍が明け、手洗いやうがい、マスクの着用など基本的な感染症対策が疎かになっていないか。



この機会に今一度、感染症対策を見直す必要があるのかもしれません。