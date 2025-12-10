旧ジャニーズ事務所で所属タレントの筆頭格であった近藤真彦（61）がゲスト出演した12月6日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」で、「合宿所」と呼ばれた故ジャニー喜多川氏の自宅マンションでの共同生活についてコメントし、話題になっている。

近藤は1979年のTBS系ドラマ「3年B組金八先生」に出演し、翌80年リリースの「スニーカーぶる〜す」からヒット曲を連発し、田原俊彦（64）、野村義男（61）との「たのきんトリオ」として人気を博した。この当時から東京・原宿などの「合宿所」生活を送っており、番組では「麻世が一番の売れっ子で、先輩だった」とし、川粼麻世（62）が事務所の筆頭で「寮でも一番いい部屋。もちろん個室。俺らは大部屋みたいなところ」と振り返った。

「そこには、売れれば一番という不文律があり、マッチも『いつかはあの部屋に』と野望を持って頑張った。そして『スニーカーぶる〜す』の大ヒットで立場は逆転したというエピソードを披露していましたね。麻世さんと『部屋チェンジよ！』と得意げに話し、『それで麻世がどこに行ったかというと、少年隊と同部屋』とし、4人部屋に追いやったと言って笑わせていました。本人には懐かしい武勇伝といいますか、美しい思い出話なのかもしれませんね。『合宿所』では、廊下でミニバイクを走らせたとか、ファンが大挙して近隣物件の価格が下落したといったエピソードがいくつも語られてきましたから。ただ、その『合宿所』はジャニー喜多川氏による未曾有の性加害の巣窟であり、今も被害者への補償が終結を見ず、裁判沙汰になったりしているのをお忘れなのか、という批判が少なからず上がっています」

■「隠し事せずに、正々堂々と語って」がブーメランに

「マッチは性加害問題について、元社長の藤島ジュリー景子氏の『知らなかった』発言に対して、『嘘は駄目。知ってるでしょ』などと批判し、『隠しごとをせずに、正々堂々と話してもらいたい』と苦言を呈しました。その後、自身の体験について『いつか話す時期が来る』としていましたけど、現在まで、ほとんど何ひとつ語っていません。今回の番組のコメント欄には『いつか話す』とコメントしていたことを引き合いに、『そろそろどうだろうか』という指摘もありました。発言がブーメランとなって、戻って来ているような印象です」（同）

近藤は2021年にジャニーズを退所するまで、最年長の所属タレントとして「ジャニーズの長男」と呼ばれていた。しかし、退所の引き金となったのが不倫騒動だったことや、後輩やスタッフに一切の説明がなかったとして、東山紀之・現スマイルアップ社長（59）は「退所の仕方に大きな疑問が残る」と批判した。退所から4年、近藤の言動に改めて注目が集まっている。

