通算253セーブ・ディアス報道にドジャースファンが賛否

ドジャースが通算253セーブを誇るエドウィン・ディアス投手（メッツFA）を獲得するのか注目されている。ただ、米メディア「ジ・アスレチック」はディアス側が求めていると見られる契約条件はドジャースの予算を超えると報道。ファンからは失望の声があがっている。

今季、ドジャースの救援防御率4.27はリーグ11位（メジャー21位）。守護神と期待されたタナー・スコット投手も10度のセーブ失敗と期待を裏切った。今オフのFA市場にいるリリーバーではナンバーワンの評価を受けるディアスは補強ポイントと合致するが、米メディア「ジ・アスレチック」によると、ドジャースは救援投手の補強について「短期契約にこだわっている」という。

ディアスは来年3月に32歳となる。昨季は54試合、今季は62試合と毎年フル回転しているだけに長期契約はリスクが大きい。それでも、ディアス獲得となればチームの弱点を補う補強となるだけに、ファンからは「ディアスが範囲外か」「非常にガッカリだ。実績のある抑え投手の獲得は不可欠」「トレード期限に続き、今回のオフにも誰も大物をとらないのかな？（汗）」「ドジャースにリミットがあるの？」などとコメントが寄せられている。

ただ、チーム方針に理解を示すファンもおり「やっぱりリリーフは年数渋ってるよな スアレスも短期なら全然良し」「長い年数の契約はしない方針だな だから外野手補強は、トレードという方向性が見える」という声もあがっていた。（Full-Count編集部）