³ØÀ¸Æ±»Î¤Ç¡ÖÄÌ³ØÄê´ü·ô¡×¤òÂß¤·¼Ú¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¡© ¡ÈÀµµ¬±¿ÄÂ¤Î3ÇÜ¤Î¶â³Û¡É¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢¡ÈÄê´ü·ô¤¬Ìµ¸ú¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤â!?
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ç¤â¡ÖµÌ¾¼°Äê´ü·ô¡×¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ÏNG
¡ÖÄÌ³ØÄê´ü·ô¡×¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ÎÎ¹µÒ±Ä¶Èµ¬Â§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤Î¡ÖÎ¹µÒ±Ä¶Èµ¬Â§¡×Âè168¾ò¤Ë¤Ï¡¢Äê´ü¾è¼Ö·ô¤ò¤½¤ÎµÌ¾¿Í°Ê³°¤Î¼Ô¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ìµ¸ú¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖµÌ¾¼°Äê´ü·ô¡×¤òµÌ¾¿Í°Ê³°¤¬¼Ú¤ê¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ìµ¸ú¤Ë¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄÌ³ØÄê´ü·ô¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖµÌ¾¼°Äê´ü·ô¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âß¤·¼Ú¤ê¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÇÂê¤Î¤è¤¦¤Ë³ØÀ¸Æ±»Î¤Ç¡ÖÄÌ³ØÄê´ü·ô¡×¤òÂß¤·¼Ú¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÀµÍøÍÑ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¹â³Û¤Ê³äÁý±¿ÄÂ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤â
Äê´ü·ô¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤«¤é³äÁý±¿ÄÂ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ´Æ»±Ä¶ÈË¡¡×Âè18¾ò¤ª¤è¤Ó¡ÖÅ´Æ»±¿Í¢µ¬Äø¡×Âè19¾ò¤ÎÄê¤á¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¼Ö¤·¤¿¶è´Ö¤Î±¿ÄÂ¤È¤½¤Î¡Ö2ÇÜ°ÊÆâ¡×¤Î³äÁý±¿ÄÂ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ÖÎ¹µÒ±Ä¶Èµ¬Â§¡×Âè265¾ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±µ¬Â§Âè168¾òÂè1¹à¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êÄê´ü¾è¼Ö·ô¤òÌµ¸ú¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÄê´ü¾è¼Ö·ô¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë³«»ÏÆü¤«¤éÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Þ¤Ç¡¢Äê´ü¾è¼Ö·ô¤Î¶è´Ö¤òËèÆü1±ýÉü¤º¤Ä¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤¿ÉáÄÌÎ¹µÒ±¿ÄÂ¤È¡¢¤½¤Î2ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë³äÁý±¿ÄÂ¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÀÁµá¤¹¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àµµ¬¤Î±¿ÄÂ¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£ー¤ÎÀÁµá¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö3ÇÜ¤Î±¿ÄÂ¡×¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð±ýÉü500±ß¤Î¶è´Ö¤Ç¡¢Äê´ü·ô¤ÎÍøÍÑ³«»ÏÆü¤¬6·î1Æü¡¢7·î20Æü¤ËÉÔÀµÍøÍÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÁµá³Û¤Ï¡Ö7Ëü5000±ß¡×ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢Äê´ü·ô¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ô½½Ëü±ß¤ÎÀÁµá¤ò¼õ¤±¤¿¥±ー¥¹¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Äê´ü·ô¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÀµÍøÍÑ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÌ³ØÄê´ü·ô¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¾ÚÌÀ½ñ¤Î·ÈÂÓ¤âÉ¬¿Ü
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ÖÎ¹µÒ±Ä¶Èµ¬Â§¡×Âè170¾ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÄÌ³ØÄê´ü¾è¼Ö·ô¡×¤ÏÄÌ³Ø¤¹¤ë»ØÄê³Ø¹»¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¡¢µ¬Äê¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÄÌ³ØÄê´ü·ô¡×¤òÀµµ¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤Î·ÈÂÓ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Î¡ÖÎ¹µÒ±Ä¶Èµ¬Â§¡×Âè168¾ò¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ³ØÄê´ü·ô¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Âè170¾ò¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ½ñ¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÌ¾¿Í¤¬ÄÌ¾ïÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ç¤â¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡ÖÄÌ³ØÄê´ü·ô¡×¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
³ØÀ¸¤ÎÊý¤¬ÄÌ³Ø¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÄÌ³ØÄê´ü·ô¡×¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËµÌ¾¿Í¤Î¤ß¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í§¿Í¤ÈÂß¤·¼Ú¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÉÔÀµÍøÍÑ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤«¤éÀµµ¬¤Î±¿ÄÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³äÁý±¿ÄÂ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Äê´ü·ô¼«ÂÎ¤òÌµ¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤êÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄÌ³ØÄê´ü·ô¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÄÌ³Ø¤¹¤ë»ØÄê³Ø¹»¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëµ¬Äê¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò·ÈÂÓ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ÚÌÀ½ñ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄê´ü·ô¤¬Ìµ¸ú¤Î°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー