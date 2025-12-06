´Ú¹ñ¤Ç¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹âÆ¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÏÊ¿¶ÑÌó1.4²¯±ß ÆüËÜ¤Î¹âÆ¤Ï¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¡©¼±¼Ô¡ÖÅêµ¡ÌÜÅª¤Ê¤éÆüËÜ¿Í¤Ç¤â³°¹ñ¿Í¤Ç¤â¹â¤¤¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ò¡×
¡¡´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯4000Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÌó680Ëü±ß¤È¡¢¤È¤Æ¤â°ìÈÌ»ÔÌ±¤¬¼ê¤ò½Ð¤»¤ë²Á³ÊÂÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û10Ç¯¤Ç3ÇÜ¡ªµÞÆ¤¹¤ëÅìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¿ä°Ü¡Ë
¡¡¤½¤Î¤¿¤á´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅêµ¡ÌÜÅª¤ÎÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤ÎÀ©¸Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¶è°èÆâ¤Ç³°¹ñ¿Í¤¬ÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¹ØÆþµö²Ä¸å4¥«·î°ÊÆâ¤ÎÆþµï¤È¡¢ºÇÄã2Ç¯´Ö¤Îµï½»¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹âÆ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç¤â¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÅÐµ»þ¤Ë½êÍ¼Ô¤Î¹ñÀÒ¤ÎµÆþ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»º¹âÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æü´Ú¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¾ð¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
¢£¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹âÆ¡¢¶á¹Ù¤Ç¤âÉß¶â100Ëü±ßÄ¶¤ÏÅö¤¿¤êÁ°
¡¡¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤Ç¡¢°¡ºÙ°¡Âç³ØÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤Î¶âÌÀÃæ»á¤Ï¡¢¹âÆ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¼ûÍ×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶¡µë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¥½¥¦¥ë¤È¼óÅÔ·÷¤Ï¡¢´Ú¹ñÁ´ÂÎ¤Î11.7¡ó¤ÎÌÌÀÑ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Í¸ý¤Ï50¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½¢¶È¼Ô¤â¼ã¼Ô¤âÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¥½¥¦¥ëºß½»¤Ç¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¥½¥¦¥ë¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÆ°»ºÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡ØÉÔÆ°»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¾å¤¬¤ë¤«¤é¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬º¬¶¯¤¤¡£·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤è¤ê¤â¡¢ÉÔÆ°»º¤ËÅê»ñ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤âÍ×°ø¤À¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥¦¥ë¤ÎÉÂ±¡¤ÇÄÌÌõ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢»ÔÆâ¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤Ï¡ÖÄÂÂß¤Ç¤âÈñÍÑ¤¬ÂçÊÑ¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÉß¶â¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÈÊÝ¾Ú¶â¡É¤¬¹â¤¤¡£¤ª¶â¤Î¤Ê¤¤³ØÀ¸Áê¼ê¤Ç¤â30¡Á50Ëü±ß¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï100Ëü¡Á500Ëü±ß¤ò°ìÅÙ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥×¥é¥¹¤Ç²ÈÄÂ¤òËèÆüÊ§¤¦¡£Âàµî»þ¤Ë¤ÏÁ´³ÛÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Æþµï»þ¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¡×¡£
¡¡¥½¥¦¥ë¤È¶á¹Ù¤Ç¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¤Ë¤¢¤¿¤ëÃÏ°è¤Ëµþµ¦Æ»¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥ó¥Ê¥à¤«¤é¡¢µþµ¦Æ»¤Î°ìÈÖ¶á¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ç15Ê¬ÄøÅÙ¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤Ï¥½¥¦¥ëÆ±ÍÍ¤Ë²ÈÄÂ¤¬¹â¤¤¡£30¡Á50Ê¬Î¥¤ì¤Æ¤â¡¢1¡Á2Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Îº¹¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°ú±Û¤·¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿¦¾ì¤Î¤¢¤ë¥«¥ó¥Ê¥àÉÕ¶á¤Ç¡¢Ìó15¡Á30Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½»»Åª¤Ë¤â¸·¤·¤¯¡¢Êª·ïÃµ¤·¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆ±À¤Âå¤ÎÆ±Î½¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÄÌ¶Ð1»þ´ÖÄ¶¤Î¿Í¤Ï·ë¹½¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤é²ÈÄÂ¤â¤À¤¤¤Ö°Â¤¤¤À¤í¤¦¡×¡£
¡¡ÊÝ¾Ú¶â¤ÎÁê¾ì¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¡£Ãµ¤»¤Ð°Â¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¿·ÃÛ¤Ç20¡Á30Âå¤¬¹¥¤à¤è¤¦¤ÊÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢100Ëü±ß¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¹â¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£100Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¬¥Ù¡¼¥¹¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿¦¾ì¤Ç°ú±Û¤·¤òÊó¹ð¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤«¤é¡Ö²ÈÄÂ¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤À¤«¤é¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤Ï·³Ââ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¼Ò²ñ¿Í¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÇ¯Îð¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢30ÂåÁ°È¾¤Ç¤â¿Æ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹âÆ¤Ï¿·ÃÛ¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÊ¿¶Ñ1²¯4000Ëü±ß¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î²Á³Ê¤À¡£¡ÖÆ±À¤Âå¤ÎÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç²È¤òÇã¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤À¡£¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï3²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤¿¤á¡¢¡Ö¿·º§É×ÉØ¤Ï¥½¥¦¥ë°Ê³°¤Ç¡¢Çã¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Î²È¤òÇã¤¤¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢²È¤òÇã¤¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼êË¡¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶â»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¶µ°é¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Âç³Ø¤ä½Î¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ï¥½¥¦¥ë¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡£¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¥½¥¦¥ë¤Î½Î¤Þ¤ÇÄÌ¤¦¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡Ù¤È¡¢½Î¤¬Â¿¤¤¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ë½»¤â¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤Ï1960¡Á70Ç¯Âå¤Ë¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»Æþ³Ø¤¬»î¸³¤«¤é¤¯¤¸°ú¤À©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏÊý¤ÎÌ¾Ìç¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥½¥¦¥ë¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÎ©Âç³Ø¤Ï¤Ä¤Ö¤ì¡¢´ë¶È¤âÃÏ°è¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ¯ºö¤Î´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¸ÛÍÑ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤âÌäÂê»ë¤¹¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏÂçÂ´½¢¿¦Î¨¤¬98¡ó¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï7³ä¤·¤«½¢¿¦¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸ÛÍÑ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½»Âð¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤º¡¢·ëº§¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·ëº§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢½ÐÀ¸Î¨Äã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¢£ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¹ñÀÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åêµ¡¡©
¡¡ºòº£¤Î¹âÆÍÞÀ©ºö¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡£¶â»á¤Ï¡ÖÉÔÆ°»ºÅêµ¡¤ò¸º¤é¤¹ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼è°úÎÌ¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤â¡¢²Á³Ê¤Ï¤Þ¤À¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡×¤òµó¤²¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï6·î¤Ë½»ÂðÍ»»ñÏÈ¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¶ä¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é¤â¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¡£³ô²Á¹âÆ¤Ç³ô¼°»Ô¾ì¤«¤éÄ´Ã£¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¸½¶â¤ò10²¯¥¦¥©¥ó°Ê¾å»ý¤Ä¿Í¤â¡¢´Ú¹ñÆâ¤Ë50Ëü¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢µ¬À©¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯½»Âð¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶áµ¦Âç³Ø¾ðÊó³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¤Î²ÆÌî¹ä»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Ç¤â¡Ø³°¹ñ¿Í¤òµ¬À©¤¹¤ì¤Ð²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÅêµ¡¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤â¤ä¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢µï½»¤·¤Ê¤¤Êª·ï¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ò5ÇÜ¤Ê¤É¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤â¡Øµï½»¤ÎÍÌµ¡Ù¤ÇÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤ä¤é¤º¤Ë³°¹ñ¿Í¤Î¼è°úµ¬À©¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¸ú²Ì¤Î¤Ê¤¤Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸µ·Ð»º´±Î½¤Ç¼«Ì±ÅÞÅìµþÂè8Áªµó¶è»ÙÉôÄ¹¤ÎÌç¤Ò¤í¤³»á¤Ï¡¢¡Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¼ÁÅª»ÙÇÛ¼Ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬ÅÚÃÏ¤ä½»Âð¤Î½êÍ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¹ñ¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÏG7¤ÇÍ£°ì¡¢¡ØÉÔÆ°»º¥Ù¡¼¥¹¡¦¥ì¥¸¥¹¥È¥ê¡Ù¡ÊÅÐµ¾ðÊó¤ò°ì¸µ²½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÇÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¼è°ú¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¤ß¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢·ûË¡¤ä¹ñºÝ¾òÌó¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤¿¤áÆñ¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê»ÙÇÛ¼Ô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µï½»¤ÎÍÌµ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯´Ú¹ñ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤È¶á¤¯¡¢¡ØÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¼è°ú¤Ë¤è¤ëÅêµ¡¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿Í¤ò¤Í¤é¤¤·â¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡²ÆÌî»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¤òÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¡¢¶È³¦¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£1¥«·î¤Ë1·ï°·¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤¬ÅÔ¿´¤Ë»³¤Û¤É¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë²Á³Ê¤¬¾å²¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áàºî¤µ¤ì¤¿²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÇÀ©¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ò²þ³×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë