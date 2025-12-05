12月に大里、金谷＆吉本が結婚を発表

日本のゴルフ界でおめでたいニュースが続いている。2日に大里桃子（伊藤園）が入籍を報告し、翌日3日にも金谷拓実（SOMPOひまわり生命）と吉本ここね（不二サッシ）が結婚したことが発表された。ここ1年を振り返っても結婚、出産の話題が相次いだ。

2日、大里は自身のインスタグラムで「かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と発表。畑岡奈紗、渋野日向子、原英莉花、小祝さくら、河本結ら逸材が揃う1998年度生まれの“黄金世代”の一人で、2018年のCATレディースでツアー初優勝をマーク。ここまで3勝を挙げている。純白ドレスでお相手と並んだ写真も公開し、渋野、河本のほか今季年間女王に輝いた佐久間朱莉、有村智恵、横峯さくららゴルファー仲間から祝福が殺到していた。

さらに翌日。国内男子ツアー通算8勝を誇り、24年賞金王に輝いた27歳の金谷と、今季は国内女子ツアーでトップ10に3度入った25歳・吉本のビッグカップルの結婚も発表された。吉本は所属先を通じて「今年は結婚という人生の節目を迎え、人としてプロゴルファーとして、より一層気を引き締め、毎日を大切に丁寧に過ごしていきたいと思います。これからも感謝の気持ちを忘れず、精進してまいりますので今後ともよろしくお願いいたします」とコメントしている。

ここ1年を振り返ると、昨年12月25日には堀琴音が結婚を発表。人気プロの結婚で話題となったが、今季は日本女子オープンを制し、悲願のメジャー初優勝を成し遂げた。3月には吉田泰基が、元競技ゴルファーの宮崎樹里さんと入籍したことをSNSで報告。吉田はここまで男子国内ツアーで賞金ランク13位につけている。

この1年でママになったゴルファーも多い。11月、39歳の上田桃子が第1子の出産をインスタグラムで報告。2007年には当時の史上最年少での賞金女王に輝き、ツアー通算17勝（米ツアー1勝を含む）を挙げた名手。昨季限りでツアー活動を一時休止していた。3216グラムの男の子だと明かし「新米母ちゃんですが、大切に育てていきたいと思います」と記した。

3月に結婚したことを報告していたツアー通算2勝の福田真未も、無事に出産を終えたことを9月1日にSNSで報告。通算1勝の藤田光里も2月に第1子を出産したことをインスタグラムで明かし「JLPGAツアーは2026年春の復帰を目指します。自分の身体としっかり向き合いながら準備していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします」と記していた。



