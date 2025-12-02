ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に出演した。

１日に同番組を欠席。この日は番組途中で「昨日はちょっと体調があまりよくなくて急きょお休みをいただきました。きょうから戻ります。どうぞよろしくお願いします」とかすれる声で前日の欠席の理由を説明し、あいさつした。

「そして番組からみなさまにご報告があります」と続けた安住アナ。同番組のリポーターで取材中にけがをした原千晶アナ（セントフォース所属）について「会社の広報からもリリースがありましたが、番組のリポーター・原千晶さんが取材中に転倒し左膝を骨折しました。番組をしばらく休むことになります。取材先のみなさんにもご心配をおかけしました。原さんのけがが一日も早く治るように祈るとともに、番組の安全管理をもう一度徹底してまいります」と口を結んだ。

ＴＢＳは１日に原アナが、「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の企画取材中に負傷し、左脛（けい）骨高原骨折で全治３か月と診断されたことを発表した。