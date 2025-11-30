「こんな機能が…」→アプリのショートカット【有益情報】に2千いいね「知らなかった」「PayPayも」【ママリ】

【便利】アイコン長押しでショートカット機能！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ロッテンマイヤー＠日記漫画(@y7LuoTv8SJ4eZrJ)さんの投稿です。説明書などが無い、あるいは簡略化され「どうやって使うの？」と、困ってしまうこともありますよね…。LINEのID交換に、毎回あたふたしてしまっていたロッテンマイヤーさん。ショートカット機能の気づきを日記漫画にし、有益な情報に注目を集めました。

投稿者・ロッテンマイヤー＠日記漫画(@y7LuoTv8SJ4eZrJ)さんは、LINEのID交換に毎回あたふたしてしまっていたそう。ある日のショートカット機能の気づきを日記漫画にし投稿。その有益な情報に「知らなかった！」と注目が集まりました。

©y7LuoTv8SJ4eZrJ

『長押しをしたらショートカット機能が出ることをはじめた知った話』新しい常識が入ってこないジジィ世代はこういうところから時代についていけなくなるんだろうな………。

なんとLINEの場合はアイコンを長押しすると、ショートカット機能のひとつに「マイQRコード」があるそう！職場やママ友との集まりなど、ID交換するときにサッと出せて便利ですね。



この投稿には「これからLINE交換する時ドヤ顔で長押ししようと思います」「PayPayもアイコン長押しですぐスキャンとバーコード出るから便利」といったコメントが寄せられていました。



機種によっても変わるかもしれませんが、その他のアプリにもショートカット機能があるそうです。ロッテンマイヤーさんの投稿をきっかけに、よく使うアプリのショートカット機能を確かめてみるのも良いかもしれませんね。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）