◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節 水戸２―０大分（２９日・Ｋｓスタ）

水戸が悲願のＪ１昇格を決めた。大分を２―０で下して初優勝を飾り、２０００年のＪ２参入以来、２６年目で初のＪ１昇格を決めた。首位だった長崎は１―１で徳島に引き分け、勝ち点は７０で並んだが、水戸が得失点差「２」上回った。

＊ ＊ ＊

水戸が歴代最長のＪ２在籍となる２６年目で、初のＪ１昇格を決めた。

０―０でのハーフタイム突入時は、自動昇格圏外の「３位」。奮闘する千葉にかわされた状態で後半を迎えたが、開始５８秒でＦＷ多田圭佑が頭でねじ込み、千葉と長崎を抜いて「１位」浮上となる決勝点を挙げた。

過去２５年間の最高成績は７位（０３、７位）で、昇格争いに本格的に絡むのも今季が初めて。特定の親会社を持たない市民クラブは資金力に乏しく、Ｊ２残留がやっとの状況が続いてきたが、悲願の昇格を勝ち取った。

同じ茨城県に本拠地を置き、Ｊリーグ開幕の９３年からＪ１に居続ける鹿島アントラーズとの対比もあって「Ｊ２の番人」などと揶揄（やゆ）されてきた。

それでも今季は、昨季途中に就任した森直樹監督の下、堅守速攻を武器に勝ち点を積み重ねてきた。０３〜０５年の選手登録期間を含め、在籍２３年目となる森監督に率いられたチームは４〜７月に１５戦負けなし（１２勝３分け）を記録。過去のクラブ記録だった５連勝（００年、１７年）を塗り替える８連勝もマークした。

勝てば昇格の可能性があった第３６節で４位大宮に敗れ、前節も２位長崎に痛恨の黒星。首位を長崎に明け渡し、２位で最終節を迎えたが、クラブの命運を左右する一戦で選手が躍動。勝利で昇格を決めた。