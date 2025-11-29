『日本アニメトレンド大賞2025』特別ライブの出演者発表
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月26日（金）19時より国内最大級のアニメアワード『日本アニメトレンド大賞2025』を開催し、その模様を「アニメSPECIALチャンネル」において無料生放送する。
『日本アニメトレンド大賞2025』は、2025年に放送されたアニメ作品の中からネット/アニメ業界で“一番バズったアニメ”を発表する国内最大級のアニメアワード。３回目の開催となる今年もXやアニメ情報メディア「アニメ！アニメ！」をはじめ、人気新作から異世界、旧作アニメなど幅広い作品を取り扱う「ABEMA」アニメでの視聴データをもとに、様々な角度から2025年のアニメ作品を徹底分析。ユーザー投票も交えながら各部門の“大賞”作品を選出。また当日は「ABEMA」のほかに、Xとの連動配信も実施し「X トレンド欄」からのライブ視聴も可能。メインMCはハライチの岩井勇気、日笠陽子。
このたび、2025年に話題となったアニメ作品に関する楽曲の特別ライブをお届けする全５組の人気アーティスト・作品ラインナップを発表。今年“アニメトレンド”を彩った新作アニメ作品からは、大人気ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!』のTVアニメ新シリーズである『TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」』より劇中バンド「Ave Mujica」、アニメ『前橋ウィッチーズ』の劇中ユニット「前橋ウィッチーズ」、『野原ひろし 昼メシの流儀』より独自の音楽性で注目を集めるMega Shinnosuke、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season１・Season２のオープニングテーマを担当してきたスピラ・スピカ、『魔法少女まどか☆マギカ』よりアニメ音楽シーンを牽引し続けるClariSが登場し、番組だけの特別な撮りおろしライブを披露する。
Ave Mujicaは「楽曲の物語を背負いながら、これからも刹那的な暴走も歪んだ美しさも共に楽しんでいただけるように、更なる高みを目指して進んでいきます」、前橋ウィッチーズは「2025年は、アニメ放送のスタートとともに、歌の意味を深く見つめ直す一年でした。これからもみなさんの心のお花を咲かせられるように想いを乗せて、１曲１曲を大切に歌っていきたいと思います！」とコメント。
ゲストには、芸能界屈指のアニメ好きとして知られる天津飯大郎が登場。さらにナレーションは声優の杉田智和と釘宮理恵が担当することが決定。昨年に引き続きゲスト出演となった天津は「今年もアニメが豊作だったので、一体何の作品が大賞を取るか今から楽しみです！」と意気込みを語っている。
2025年のアニメシーンを総ざらいし、さらに来年のトレンドを先取りしてお届けする『日本アニメトレンド大賞2025』は、12月26日（金）19時より「ABEMA」にて無料生放送。
（C）AbemaTV,Inc.
『日本アニメトレンド大賞2025』は、2025年に放送されたアニメ作品の中からネット/アニメ業界で“一番バズったアニメ”を発表する国内最大級のアニメアワード。３回目の開催となる今年もXやアニメ情報メディア「アニメ！アニメ！」をはじめ、人気新作から異世界、旧作アニメなど幅広い作品を取り扱う「ABEMA」アニメでの視聴データをもとに、様々な角度から2025年のアニメ作品を徹底分析。ユーザー投票も交えながら各部門の“大賞”作品を選出。また当日は「ABEMA」のほかに、Xとの連動配信も実施し「X トレンド欄」からのライブ視聴も可能。メインMCはハライチの岩井勇気、日笠陽子。
Ave Mujicaは「楽曲の物語を背負いながら、これからも刹那的な暴走も歪んだ美しさも共に楽しんでいただけるように、更なる高みを目指して進んでいきます」、前橋ウィッチーズは「2025年は、アニメ放送のスタートとともに、歌の意味を深く見つめ直す一年でした。これからもみなさんの心のお花を咲かせられるように想いを乗せて、１曲１曲を大切に歌っていきたいと思います！」とコメント。
ゲストには、芸能界屈指のアニメ好きとして知られる天津飯大郎が登場。さらにナレーションは声優の杉田智和と釘宮理恵が担当することが決定。昨年に引き続きゲスト出演となった天津は「今年もアニメが豊作だったので、一体何の作品が大賞を取るか今から楽しみです！」と意気込みを語っている。
2025年のアニメシーンを総ざらいし、さらに来年のトレンドを先取りしてお届けする『日本アニメトレンド大賞2025』は、12月26日（金）19時より「ABEMA」にて無料生放送。
（C）AbemaTV,Inc.