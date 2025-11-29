『DIGIMON BEATBREAK』第9話 「理想郷」あらすじ＆先行カット公開！
10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第9話のあらすじと先行場面カットが公開された。
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第9話のあらすじはこちら。
＜第9話「理想郷」あらすじ＞
賞金首を追って、シャングリラエッグへ潜入したグローイングドーンの面々。そこは悲劇的災害を乗り越え、つくられた理想郷だった。トモロウたちの前にゴールドヌメモンを狙う、他のクリーナーが現れ……。
＞＞＞第9話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
