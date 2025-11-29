義母の愚痴聞いて【それ逆ですよ…！？】 アポなし訪問への罪悪感ゼロの義母がヤバい【ママリ】

義母から聞かされた義姉の愚痴…常識が無いのはどっち？

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

それって義母が悪くない？って思ったこと。アポ無し訪問。



義母とは近所なので、ほぼ毎日会うんですが、

仲はまぁまぁ悪くはないかと思います。。



義母が私に愚痴を聞いてほしいと言ってきました。

いつもの介護の愚痴だろうなって思って全然聞きます‼︎って聞いてたら、

義姉（旦那の兄の奥さん）の愚痴でした。



内容は、

義兄夫婦が家を建てたのですが

義妹（旦那の妹）はまだ行ったことがないから

義妹が義母に連れて行ってと言ったらしく、義妹とその子どもを連れて行ったそうです。



いきなり決まって、日曜日の昼間だし、おそらくいるだろうって感じだったらしいです。



でも、

車はあるのにピンポンを押しても出てこない。

電気も点いてて、テレビの音も微かに聞こえるのに出てこない。

それに腹立てて義母が義兄に「家にいないの！？」って電話したら、

「俺は仕事で出かけてるけど、嫁がいる。でも寝てると思う。ていうかアポ無しとかマジでやめて。後でブチギレられるの俺だから」

って言われたらしいです。



連日の引越しや片付けで義姉は疲れて寝てたみたいで。

もともとだらしない人ではあって、昼夜逆転していると聞いてました💦



何回もピンポンするもんだから、

義姉は寝起きでパジャマ、すっぴんで出てきたらしいですが、

その姿に義母は呆れてて。



案の定、義兄は後からめちゃくちゃ怒られたらしいですが…



義姉の気持ちわかるし、

これって義母が悪くない？って私は思って😅💦

義妹もなんで確認しなかった？って不思議で💦



近所に住む義母から愚痴を聞いて欲しいと頼まれた投稿者さん。



内容は、義母と義妹が何の連絡も無しで新築したばかりの義兄夫婦の家に訪ねたところ、車はあるのに呼び鈴を鳴らしても出て来なかったというものだったようです。義母が義兄に連絡をしたところ、義兄は仕事で家を空けているとのこと。奥さんは居るとのことでしたが、アポなしで訪問はやめてと言われたようです。



何度も呼び鈴を鳴らすと、義兄の奥さんが寝起きのありのままの状態で出てきたようで、その姿を見て呆れたとのこと。義兄の奥さんは、そもそも昼夜逆転するようなタイプではあったようですが、引っ越したばかりで片付けに追われ、疲れて寝ていたようです。



その話を聞いて、投稿者さんは連絡を取らずに急に訪問した義母が悪いと思ったとのこと。こちらの予定も聞かずに、さらには引っ越したばかりの家に急に誰かが来る…皆さんはどう思われますか？

アポ無し訪問は有り得ない！ママリに寄せられた声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはアポ無し訪問は無理という共感の声が届きました。



まず、お邪魔する形なのに子連れで急に訪問するのは有り得ないとの声をご紹介します。

相手が誰であろうとアポ無し訪問無理です（笑）



しかも家を建ててお邪魔する形なのに、それはありえないです😭

子連れで遊びに行く？ならなおさらです。触ってほしくないものもあるだろうし…



身内でも誰でもアポ無し訪問は迷惑なことであって、引っ越したばかりの家に子どもを連れて行くのであれば尚更無理との声が届きました。



引っ越したばかりの荷解きも終わっていない状況で、急に子どもを連れて来られるなんて困りますよね。子どもにとって危険なものであったり、壊れやすくて触って欲しくないものなどもあるかもしれません。そこで、子どもがけがをしたり、物を壊されてしまうなどトラブルに繋がってしまうことも考えられます。



もちろん大人だけの訪問であっても連絡は必要ですが、子どもを連れて来るなら余計にアポは必要になりますよね。

次に、出直してもらう・居留守するとの声をご紹介します。

義母、義妹が常識なさすぎです💧

義兄さんの意見と一緒です！

予定なければ部屋着で昼までだらだらしたいときもあるしアポ無し訪問だなんてインターホン越しで出直してきてもらいます😓

アポ無し、、、

有り得ない(笑)

急に来られても困るので、インターフォン越しで対応し出直してもらうとの声や、居留守するとの声が届きました。



毎日忙しく過ごしていると、予定が無い日はゆっくりしたいと思うもの。そうして休んでいるときに義母や義妹が来たら…正直言って迷惑以外何ものでもないはず。声にあるように、ドアを開けずにインターフォン越しで応答したり、居留守もしたくなりますよね

身内であっても事前に確認は絶対に取るべき！

日曜日のお昼間がったら家にいるだろう…そんな感覚で訪問されると、常識が無いと思ってしまいますよね。



もし家に居たとしても、体調が悪かったり、都合が悪いこともあります。それでも、ありのままの姿で対応した義姉は十分な対応だったのではないでしょうか？その姿を見たことで愚痴を言われても、義母には共感できない投稿者さんの気持ちが伝わってきます。



身内であっても、大人として事前に連絡することは大切です。義兄からの「アポ無しは困る」との言葉が、義母にしっかりと伝わっていることを願います！

義妹の勝手な行動にイライラ…

皆さんは我が子の写真が義妹に勝手にインスタなどに乗せられても平気ですか？

そんなことが前にあったのですが、しかもその写真が私がまず撮った写真を、旦那にも見せようと思い送り、それをどうやら家族のLINEか何かに送ったのか、その写真をアップされました。【娘だけの写真です】

鍵付きアカウントかどうかによっても印象は違ってきますが、ネット上にアップした写真はどんな形で悪用されるかわかりませんし、たとえ投稿を消しても誰かが保存していればずっと残り続けますよね。



義妹はSNSに写真を載せることに抵抗がないのかもしれませんが、投稿する前に確認をしてほしかった投稿者さんの気持ちも理解できます。

SNSへの写真の投稿にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「何も知らないフリをして念押しを」という意見がありました。



今回のことには一切触れず「SNSに写真をあげてないよね？」と言ってみるのはいいアイデアですよね。本当は強く言いたいところですが、関係が悪くなるのは避けたいと思うもの。自分たちはSNSには写真を載せたくないと表明することで、義妹もまずいことをしたと感じてくれるのではないでしょうか。



他にも、同じことを実妹にされたという方からはこんな投稿がありました。

私は同じことを自分の妹にされました😅

本人は言わなかったんですけど、「お前の子どもじゃねーし」って思ってました(笑)

口には出さなかったものの、心の中では嫌な思いをしたのですね。子どもの写真を掲載したいなら、その親に許可を取るのは大前提ですし、まして自分の撮った写真ではなく、送られてきた写真を勝手にアップするのも良くないことのように思えます。



SNSへの考え方は人それぞれですが、アップそのものにさまざまなリスクがあることを考慮はすべき。また、自分たちがどう思っているかを相手に伝えておくことも大切です。SNSの怖さもしっかりと考えたうえで、上手に活用していきたいと思わされる投稿でした。

何のために義実家に行くのか分からない…もてなしがないのは普通？

質問なのですが、

義実家に行くとおもてなしがないって普通ですか？😅

おもてなしというか、お昼時に行くと何もご飯がないです。

普通家に行くと言われればお昼は用意してくるものだと認識していました。

私の実家はご飯は？と気にしてくれるし、

食事を作ってくれます。

義実家に行く時は大抵お昼時ですが、

旦那も義実家ではお昼を食べようとしません😅

わたしの実家ではご飯が出るのが当たり前なのに

何故なんだろうと思います。

優しい義両親ですが、なんだか引っかかります。笑

投稿者さんの育った家では、家を出た子どもが帰ってくる時、帰宅後にご飯を食べるかなどを気にするのは「普通」だったようです。一方で、夫の実家では同じ状況でもご飯のことは特に気にしないスタンスの様子。



この違いに驚いていた投稿者さんですが、少しずつモヤモヤが募ってきます。

正直行ってもお茶も何もしないから

何のために行くんだろうと思ってしまいます。

今まで特に特に大きなものは何もしていただいたことがないので

こちらも行きたくないと思ってしまいます。

夫の実家に行っても食事をするわけでもお茶をするわけでもないようで、「だったら一体、何のために義実家に行ってるのだろう」と感じ始めました。



ただ、もてなしがないからという理由で義実家へ行きたくないと思うのは、自分の心が狭いような気がして悩んでいます。この意見にはママリユーザーからどんな言葉が返ってきたのでしょうか。

育った環境の違いを感じる瞬間ですね！

「義実家のもてなし」については、自分も同じ！という人の意見が見られました。しかし中には義実家は気にしてくれるけど、実家が特に何も気にしないタイプだった、という人もいましたよ。

え…めちゃくちゃ一緒すぎてびっくりしてます(笑)

うちの義実家もそうですよー！

お茶すら出てきません😇

茶菓子買って行っても出してくれないので食べれません🤣

むしろ私の実家はお昼ご飯は？なんて聞かないしお茶も出しません😳義実家はお昼は？って聞いてきてくれます😮

育った環境で普通と思ってたことが普通じゃないことに気づきますけど

投稿者さんにとっては、もてなしがないのは義実家だったわけですが、ママリユーザーの中には自分が育ってきた家が「もてなししない」という人もいたようですね。



投稿者さんには義実家との程よい付き合い方を見つけられることを願ってやみません。

