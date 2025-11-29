◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（２８日、熊本市食品交流会館（フードパル熊本））観衆３７８

全日本プロレスは２８日、熊本市食品交流会館（フードパル熊本）で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」を開催した。

第４試合のタッグマッチで三冠ヘビー級王者・宮原健斗が井上凌と組んで斉藤ジュン、安齊勇馬と対戦した。

試合は、ジュンがサイコブレイクで井上を沈めた。試合後のリング上で前王者のジュンは、宮原の三冠王座への挑戦を表明。さらに元王者の安齊もマイクを奪い取り、挑戦を表明した。

宮原はすでに２度目の防衛戦となる次回の三冠戦を１２・３１代々木第２体育館に指定している。前王者と元王者からの要求に宮原は、デイビーボーイ・スミスＪｒ．とのタッグで出場している最強タッグでの初優勝を約束した上で「安齊勇馬か斎藤ジュンか？は…１２月１０日、東京・後楽園ホールで優勝トロフィーを掲げた舞台で、てめぇらどちらかを指名する」と宣言した。

さらに、現在、３連勝中（不戦勝を含む）の最強タッグで「優勝した暁には２０２６年１月２日か１月３日、ＨＡＶＯＣに挑戦させろ！」と来年１・２、１・３後楽園ホール２連戦のいずれかで「ＨＡＶＯＣ」ザイオン、オデッセイが持つ世界タッグへの挑戦も要求した。

最強タッグから大みそか決戦、さらに新春の戦いへ「宮原健斗にベルトが集まるぞ」と予告していた。