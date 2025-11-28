回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、堀越耕平さんの漫画を原作としたアニメ「僕のヒーローアカデミア−FINAL SEASON−」（読売テレビ・日本テレビ系、毎週土曜午後5時30分）とのコラボキャンペーンを11月28日から期間限定で開催します。

【写真】アクリルスタンドが豪華すぎる！ 緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍らデザインのクリアファイル、缶バッジも！

「僕のヒーローアカデミア」（通称“ヒロアカ”）は、2014年に堀越さんが「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載を開始し、コミックスシリーズの世界累計発行部数が1億部を突破した人気作です。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、主人公の緑谷出久（みどりや・いずく）をはじめ、爆豪勝己（ばくごう・かつき）、轟焦凍（とどろき・しょうと）らキャラクターをあしらった「ラバーアクセサリー」（全6種）や、1年A組のメンバー全員分の「缶バッジ」（全21種）、アニメの名シーンが盛り込まれた「マグネットシート2枚セット」（全10種）のうち、どれか1種類がもらえます。

2500円（税込み）の会計ごとに、クリアファイル、B5サイズの「マルチシート」といったオリジナルグッズが1個もらえるプレゼントキャンペーンを第3弾まで実施。第1弾は、オリジナルクリアファイル（全4種）、12月12日からの第2弾は「マルチシート（B5サイズ）」（全4種）、12月26日からの第3弾では「アクリルスタンド」（全4種）になっています。

くら寿司では、同日からミョウバン不使用のウニや、白鮭のイクラが楽しめる新キャンペーン「無添加うにといくら」フェアも期間限定で開催します。

※価格は店舗によって異なります。

