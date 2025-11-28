¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¡¡³ÚÅ·ÆþÃÄ¤ÎÆ±³ØÇ¯¡¦¥Þ¥¨¥±¥ó¤«¤é»É·ã¡¡ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤ÎÂÐÀï¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬27Æü¡¢¹Åç»ÔÆî¶è¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¸ò¾Ä¤·¡¢5000Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð1²¯3000Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï±¦Â¼óÄË¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤Ê¤É¤Ç64»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó38°ÂÂÇ¤ÏNPBºßÀÒ13Ç¯´Ö¤ÇºÇ¾¯¡£Î¾Íã¼éÈ÷¤ò¤â½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤àÍèµ¨¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤Î³ÚÅ·ÆþÃÄ¤ËÈ¯Ê³¤·¡¢ÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡5000Ëü±ß¤ÎÂçÉý¤Ê¥À¥¦¥óÄó¼¨¤ò¡¢½©»³¤Ï·é¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£´õÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ÏÉÔËÜ°Õ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡¢½Ð¾ì64»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦262¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¡£Êü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¤Ï¡¢À¾Éð¤ò´Þ¤àÆüËÜµå³¦ºßÀÒ13Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤38ËÜ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅöÁ³¤½¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢¤³¤ì¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¥±¥¬¤·¤¿¼«Ê¬¤¬°¤¤¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡ËÃ¥¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ÂÎÏÉÔÂ¡×
¡¡³«Ëë¡¦ºå¿ÀÀï¤Ç3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢3ÀïÌÜ¤ÎÁöÎÝÃæ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ß°ã¤¨¡¢±¦Â¼ó¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¡£5·î13Æü¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¼¡Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼ã¼ê°éÀ®¤ÎÊý¿Ë¤äÃæÂ¼¾©¤ÎÂæÆ¬¤Ç¡¢Ãæ·ø¤Ç¤ÎÀèÈ¯µ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤ÏºÇÄã¸Â¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿»î¹ç¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇÀÊ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â2³ä5Ê¬Ä¶¤ÎÂÇÎ¨¤ò°Ý»ý¡£°ìÊý¡¢º¸Íã¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿6·î12Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡¢±¦Íã¤Ç½Ð¤¿9·î14Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀÛ¼é¤¬¤¢¤ê¡¢Íèµ¨¤ËÎ×¤à¾å¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤ÏÎ¾Íã¤Î¼éÈ÷¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ï¡¢ÂÇ·â¤è¤ê¼éÈ÷¤ÎÊý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±³ØÇ¯¤Ç¤È¤ê¤ï¤±¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Á°ÅÄ¤Î³ÚÅ·ÆþÃÄ¤Ë¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¡£Á°Æü26Æü¡¢±¦ÏÓ¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤ÎÊó¹ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´Þ¤á¤¿¸ÅÁã¡¦¹Åç¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤â¶ìÎ¸¤·¤ÆºòÆü¤ÎÈ¯¿®¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥ê¡¼¥°¤¬°ã¤¦¤±¤É¡¢ÂÐÀï¤Ï³Ú¤·¤ß¡£Èà¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ì¤Ð¿¤Ó¤ë¤Û¤É´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¡£Â¾¤ÎÆ±µéÀ¸¤è¤ê¤â»×¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤¤¤¿¤¤°ìÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»1832°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÀáÌÜ¤Î2000°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê168ËÜ¡£°Î¶ÈÃ£À®¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÀçÂæÂç¡¦Ê¿Àî¤¬¿·²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É³°Ìî¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¡£
¡¡¡ÖÎ©¾ì¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷¡¢ÂÇ·â¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¹½¤¨¡¢ÂÎ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¿ô¡¹¤Î¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£38ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¡¢½©»³¤Î¿¿²Á¤¬²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë