記事のポイント

ターゲットはChatGPT内に公式アプリを開設し、買い物提案から生鮮食品購入、決済までを自然言語で完結させる体験を提供した。

OpenAIのアプリ基盤活用により、店舗受取や配送の選択、レコメンド、ギフト検索など、多様な買い物導線を統合しやすくしている。

ターゲットはAIを全社的に導入し、クリエイティブ制作やトレンド予測、合成オーディエンス分析など、社内オペレーションの高速化を進めている。



店舗受取から配送まで フルフィルメント選択肢も統合

社員1万8000人にもAIを展開、オペレーションの中核に

AIでトレンド予測と商品開発を高速化