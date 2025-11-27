「相乗りしようよ」誘ってくれるママ友→実は譲れない【問題点】があって…揺れるママの本音【ママリ】
チャイルドシートなしでの乗り合いが不安
車の相乗りの断り方教えてください😣
ママ友と少し遠くまでお出かけすることになったのですが
うちは日中旦那が使うので車が使えず乗り合わせになりそうです。
前に近場まで乗せてもらったときジュニアシート1台しかなく
娘はシートベルトだったのでやはりこわいです
（中略）
うちはまだジュニアシートじゃないので
持っていくのも難しいです💦
ただ皆さん気にせず乗り合わせてる方もいるし
そのママさんもあまり気にしてないみたいなので
神経質と思われても嫌だなぁ…と😂😅
ママ友の車にはジュニアシートはあるものの、以前乗った際には体格の問題で安心して乗せられなかったそう。今回のお出かけは前回よりも遠いため不安が大きいようですね。
法律では6歳未満の子どもを乗車させる際はチャイルドシートの着用が義務付けられています。6歳以上であればジュニアシートでもかまいませんが、体格的に不安な方はチャイルドシートが必要ですよね。
投稿者さんの周囲のママたちは気にせず乗り合わせているようですが、車の事故はとても怖く感じて当然です。
乗り合いにさまざまな意見が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。その中に「チャイルドシートなしは乗らない」という意見がありました。
私は他人様の運転が信用出来ないのでチャイルドシートなしなら絶対乗りません❗
親としては安全のためにも年齢や体格に合ったチャイルドシートやジュニアシートに乗せてあげたいところ。体に合っていないジュニアシートでは危険です。このコメントの方のように、チャイルドシートなしでは乗らないという強い気持ちを持っていいのではないでしょうか。
他には「誘い自体を断る」という意見がありました。
お断りしたとして、目的地にはバスとか電車で行くんでしょうか？
私はそれだと気まずいのでそのお誘い自体を予定が出来たので行かないと断ってしまうかも…🤭
私もジュニアシートなしで乗りあわせはしたくないです。
断るのは勇気がいると思いますが、安心安全のためには断るという選択が必要かも。ジュニアシート問題に触れずとも、急用や体調不良を理由に断る方がスマートかもしれません。また、夫から乗り合いはやめろと言われたと、夫を理由に断るのもいいかも。
人それぞれに考えがありますが、子どもの安全を守れるのは親だけ。違和感があるときは我慢せず、強い気持ちで対応する判断も必要ではないでしょうか。
何でもベラベラ話してしまうママ友
仲良くしているママ友のおしゃべりについて相談です。
美人でとても感じがよく明るくて接しやすい方なのですが、なにせ他のママ友の家庭の話や子供の話。個人的なことをベラベラしゃべります。あそこの旦那さんは職業が○○で、とか。
本人は自覚なく、たわいもない会話の延長で話している感じに見えます。
私はそのママ友から聞いた話は他には言っていません。
私のことも他で話してしまうだろうなと思い、聞かれてまずいことは話さないようにしていますが、人として信用できないなあとモヤっとするようになりました💦
みなさんはそういう方でも距離を保ちつつ仲良くしますか？それとも少しでもモヤっとしたら離れますか？
子供同士はとても仲良しなので迷います(>_<｡)
ママ友の口が軽いところにモヤモヤしているという投稿者さん。自覚なくやっているように見えるとのことなので悪意はないのかもしれませんが、個人的な話を何でも話してしまうというのは信用できないと感じそう。自分の情報が知らないところで拡散されていたら…と思うと怖く感じてしまいます。
子ども同士はとても仲がいいとのことで簡単に離れるわけにもいかないでしょうし、かといってママ友と一緒にいることで周囲の人から投稿者さんも口が軽いと思われる可能性もありモヤモヤしますよね。
ママ友付き合いにさまざまな意見が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
その中に「距離をとりつつ関わっていく」という意見がありました。
ある程度の距離を取りつつ関わっていきます。
今の感じで話しても大丈夫そうな話題をします😌👍
でも、自分から遊びに誘ったり…はしないです💦
親密になりすぎないように距離感は大事にしながら、深い話はしないようにするという意見がありました。いきなり距離を置くというのはなかなか難しいと思いますから、自分から積極的には誘わないけれど当たり障りなく付き合うのが無難なのかもしれませんね。
他にも「自分の話は一切しない」というコメントがありました。
子供同士仲良しなら程よく付き合いますが、自分の家の内情は一切話さないようにします。
どんな形で自分や家族の話をされるかわかりませんから、話のネタにされそうなことはそもそも話さないと徹底してしまうのも一つ。とはいえ、子ども同士が仲が良いとのことなので、子ども経由で情報が流れていく可能性があり、それは不安要素ではありますね。
つい誰かに話したくなってしまうママ友の気持ちは理解できるものの、普通は個人情報だからとぐっと我慢するのだと思います。投稿者さんが口が軽く信用がないと感じるということはきっと同じように感じている人もいるはず。いきなり距離を置く必要はないと思いますが、あまりに近すぎると知りたくない情報まで耳に入り、投稿者さんもママ友と同類だと思われてしまうこともあるかもしれません。そう思われないためにも、また自衛をするためにも適度な距離感で付き合っていくことがいいのかもしれませんね。
息子が友達の服を汚したと報告を受けた
小学校でのちょっとしたトラブルについてです😂
小1の息子が、一番仲良しのお友達の服に油性ペンで1～2センチほどの線を書いてしまったようで、そのお友達のママさんからLINEが来て、それを知りました😭
ママさんとしては…服自体は兄のお下がりで着古したやつだしペンの跡があってもまだ着せる事ができるから全然大丈夫なんだけど、今後別のお友達とトラブルになりかねないかな？と思って一応LINEで報告をしてくれたみたいです🤣
お互いふざけていた中での出来事で、息子が意地悪でやったとか、そのお友達は嫌がってたとか悲しんでたとかでは全くないので、気にしないでね👍と言っていただけたのですが、油性ペンは落ちないですし、申し訳ない気持ちでいっぱいです😢
ちょうど今週末にうちにお招きして遊ぶことになっているのですが、その時に何かお詫びの品をお渡しした方が良いのでしょうか？💦
それとも、そこまでしなくても良い出来事なのでしょうか…🤔💦
皆さんならどうしますか？？
回答よろしくお願いします🙇
お友達の服を油性ペンで汚してしまい、その子のママは「気にしないで」と言ってくれたものの、どう対応すべきか悩んでいるという投稿者さん。
仲の良いお友達なので、今後も関わりは続くでしょうし、子ども同士は気にしていなくても、親としては気になってしまいますよね。相手のママも本当に気にしていないのかもしれませんが、わざわざ連絡してきたということは、何かしら思うところがあったのかな、という印象も受けます。
今後の付き合いを円滑にするためにも、何かお詫びの品を準備し、改めて謝罪の気持ちを伝えた方が、お互いにとって気持ちのいい解決策になるのではないでしょうか。
子ども同士のトラブルにどこまでするべき？
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。
私は絶対、菓子折り渡すタイプです！🙌
知り合いの仲良いママさんで良かったですね😃
渡さなかったら自分が後々、気になったまま、渡せばよかったなーって絶対思うので
菓子折り渡します⭐︎
内心モヤモヤしているから報告という形で連絡をくださったと思うので、やはりお詫びはした方がよろしいかと…💦
即日お詫びすべきですが、週末に会う約束をしているならTシャツの代金を包んでお渡します。
代金が不明なら3000円くらい…？
きっと相手は受け取ることを拒否してくると思いますが、「今後も仲良くしてほしいので、どうか受け取ってほしい」と言って渡します。
分かります～！そういうトラブルって何かした方がいいか悩みますよね😭
トラブルではないですが、あまり親しくない方からご厚意でお下がりなどいただいた時とか、お返しなど本当に本当にいつも悩みます💦
その方もきっと本当に気にしないでねというお気持ちだと思います🥺
我が家は不注意で子供がお友達のシルバニアのファミリーカーの一部を割ってしまったことがありました。違うところも元々割れていたということや、仲良しで頻繁にお互いの家を行き来していたこともあり、本当に気にしないで！と言われましたが、後日シルバニアの新品のおもちゃ(同じものではなく小物など)をプレゼントしました。
何か渡さなくても、きっと大丈夫だと思うのですが、なにか渡した方がお詫びの気持ちが伝わりやすいかなと思います！
もしTシャツなどだったら、1000円くらいのUNIQLOや西松屋のギフトカードや図書カードとか渡すかな～と思います。
もちろんお詫びの気持ちが一番ですが、自分がスッキリするためにお渡ししてもいいかなと思いました✨
長々と失礼しました🙏
あまりに高額なものだと、かえって相手に気を遣わせてしまうため、高すぎない金額でお詫びの品を準備し、謝罪するという意見がほとんどでした。これは単に謝罪の気持ちを伝えるだけでなく、これからも仲良くしてほしいという気持ちを示す良い機会にもなりますよね。
子ども同士のトラブルに対し、どこまでお詫びをするべきか悩むところですが、しっかりと誠意をもって対応して、嫌な気持ちになる人はいません。子どものことだからと軽く考えず、誠意ある対応をすることが大切なのではないでしょうか。
