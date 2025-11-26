ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが11月14日、公式X（@misterdonut_jp）を更新。これまでの「メニューヒストリー」について投稿しました。

【実際の画像】「な…懐かしい……！！！」→これがミスド公式による《1970年代〜2000年代ドーナツ》の数々です！

SNS「家族で大ハマリした」「全部再販して」

投稿では「ミスタードーナツ55年間のメニューヒストリー」第4弾として、「今回は1998年〜2004年に発売されたドーナツ」という文言とともに、4つの商品が掲載された画像をアップ。その4つとは「きなこボール（1998年）」「シナモンロール（2000年）」「ポン・デ・黒ごま（2003年）」「チョコクリスピー（2004年）」で、いずれも2025年現在の同店のメニューにはない商品です。

「知っているドーナツはありましたか？」の問いかけに、ユーザーは即座に反応。「こんなドーナツあったんだ」「全部おいしそう！」「食べてみたい」といった声のほか、「きなこボール懐かしい！」「友達とよく食べてた」「懐かしい思い出！食べたい！」「きなこボール復活お願いします」「子どもの頃食べてた」「黒ごまのポン・デ・リングおいしかった」「チョコクリスピー家族で大ハマリしたなぁ」「懐かしくて涙出る」「もう一度食べたいよ」「全部大好きだったやつ」「全部再販して」「懐かしい品を期間限定で復活してほしい」など、復活を懇願する声が多数集まっています。

なお、今年同社が投稿した「メニューヒストリー」第1弾〜第3弾では、「コーヒーリング（1973年）」「ホールシング（1980年）」「ショコラフレンチ（1983年）」「ヨーグルトクリーム（1985年）」「ピーナツパフ（1989年）」「ショコラファッション（1991年）」「アメリカンフルーツジュニアブルーベリー（1994年）」「オレンジケーキ（1996年）」といったドーナツも、ビジュアルとともに紹介されています。

復活を望む人の多さがうかがえた“懐かしドーナツ”の数々。あなたにとって「懐かしい」「思い出深い」「復活してほしい」ミスタードーナツのメニューは何ですか？