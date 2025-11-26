この記事をまとめると

■駐車しているだけでも場合によってはクルマにダメージが蓄積されることがある

■ハンドルを切ったままでの駐車や輪留めへ押し付けたままの停車は負担がかかる

■傾斜や段差への駐車も負荷が偏る原因となり置き方が肝心だ