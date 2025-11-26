やえざき はるさんの漫画「子の選択を尊重したいだけなのに」（全5話）がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

おままごとや「プリキュア」など、「女児向け」の遊びやおもちゃを好む息子。同僚からは「男の子なのに？」と言われましたが、母の思いは…という内容で、読者からは「うちも同じですよ」「ホッとする」「すてきな考え方ですね」などの声が上がっています。

子どもの“好き”を大事にしたい…母がそっと抱く思い

やえざき はるさんは、インスタグラムとブログ「やえざき家のゆる日ブログ」でエッセー漫画などを発表しています。やえざき はるさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

やえざきさん「3年前からです。第1子妊娠中から、いろいろな方の育児絵日記に『あるある！』『自分だけじゃないんだ』など、さまざまな場面で勇気づけられていました。iPadを入手したことをきっかけに、夫にも後押しされて『私自身も子どもとの日々を備忘録として描いてみたいな』と思い、インスタグラムに投稿を始めました。『ゆるく読んで笑っていただける投稿』を心がけています」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由やきっかけを教えてください。

やえざきさん「数年前に今の住まいに引っ越してから、第1話目の同僚のセリフにあるような性差別が、職場などでも色濃く残っているのが以前から気になっており、題材にしようと思いました」

Q.「性差を意識しない子育てをしよう」と考えていたのですか。

やえざきさん「私自身が、幼少期から性差別を感じて生きてきました。自分の子には同じ思いをさせたくないから、性差にとらわれない選択の自由は与えたいと考えていました」

Q.息子さんに、「おままごとがいい」「プリキュアが好き」と言われて、どう思いましたか。

やえざきさん「『へえ！そうなんだ！』と、肯定的ではありました。私自身もヒーロー戦隊が好きな子どもだったので…」

Q.「男の子なのに？」と言ってくる人に対して、どう対応するのがよいと思いますか。

やえざきさん「基本は『気にせず受け流す』が一番な気がします。相手に異なる価値観を分かってもらおうとしても、さらに傷つくかもしれないし、それぞれの価値観、考えがあります。だから私は、目の前の大切な人に向き合う方がいいと思います」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

やえざきさん「『うちも男の子で〇〇好きですよ』など、『うちも一緒だよ！』という共感のコメントが多かったですね。周囲にそういった子が少なかったので、『マイノリティかな？』と思っていた気持ちが救われました」