『ザ・ロイヤルファミリー』新キャスト解禁→ネット騒然「マジ!?」「ヤバい、ヤバい」
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の第8話（30日放送）から登場する新キャストが解禁され、ネット上で大きな反響を呼んでいる。
【写真】新キャストを公開！ネット衝撃の人気俳優
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
新たに登場するのは、中川大志が演じる椎名善弘（沢村一樹）の長男・展之。幼稚園から大学までエスカレーター式で進学し、大学卒業後に起業。その後、馬主の資格を取得すると、同年代の馬主とともに有志で「若手馬主の会」を立ち上げ、親世代が築き上げた伝統や格式を打ち破り世代交代を目論む。同じく若くして馬主となった中条耕一（目黒蓮）の前に新たなライバルとして現れる…という役どころだ。
出演に際し、中川は「作品にとっては最終コーナーに差し掛かる辺りでしょうか。ラストスパートの一端を担えますように。頑張ります！」とコメント。ファンからは「中川大志くんが出るの？」「マジで!?日曜劇場、どんだけ豪華なの」「すごすぎ！絶対見る！」「目黒蓮vs中川大志ってこと？ヤバい、ヤバい！！」などの声が寄せられている。
