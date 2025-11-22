【薬屋のひとりごと】四季ビジュアル11月は銀杏×阿多妃・里樹妃！
アニメ『薬屋のひとりごと』のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」第2章。11月ビジュアルは、銀杏がテーマ。
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツだ。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。
放送から2周年を迎えた、2025年10月22日には、【TVアニメ第3期＆劇場版の制作決定】を発表。SNSトレンドにもランクインし、大きな盛り上がりを見せた。
そしてこのたび、「猫猫、壬氏と巡る四季」11月ビジュアルが公開された。
TVアニメ『薬屋のひとりごと』では、毎月22日は「猫猫の日」（ニャンニャン→ねこねこ→猫猫）として企画を実施してきた。2024年7月からは「猫猫、壬氏と巡る四季」という企画がスタート。毎月22日に『薬屋のひとりごと』のキャラクターたちと、季節の植物をテーマにした新規描き下ろしが公開される。本編では見ることのできないキャラクターたちの姿を描いたビジュアルとなっている。
11月ビジュアルは、銀杏がテーマ。秋の柔らかな日差しの中、色づいた銀杏を拾い微笑みあう阿多妃と里樹妃。阿多妃がまだ淑妃として後宮にいた頃の在りし日、華やかな裏に人間の愛憎が渦巻く後宮の中で、まるで親子のように心を通わせていたふたりの多幸感あふれるビジュアルとなった。
公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布している。ぜひチェックしてほしい。
さらに、ビジュアル公開にあわせて、Xでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名様に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされるキャンペーンとなっている。ぜひご参加を。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
