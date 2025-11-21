東京・銀座に「ふふ 東京 銀座」がオープン

伝統の香りとともにゆったり過ごせる客室

2025年11月16日に「ふふ 東京 銀座」がオープン！都心にありながら、四季と自然、日本の伝統と現代の感性が静かに交差する、開放的な空間を堪能。これまで培ってきた「ふふ」の世界観はそのままに、新たな銀座の魅力に出会うことができます。

今回は東京・銀座にオープンする「ふふ 東京 銀座」の注目ポイントをお届けします。

客室は、花木の庭と季節の草花がしつらえられ、日本の美意識が息づくインテリア。日本の香りと葉の音を感じつつ、都心に身を置きながらも、時間の流れが緩やかにほどけていくような、贅沢なひとときを過ごせます。

全34室の客室すべてには、熱海から運ばれた天然温泉が入っています。熱海は「ふふ」の原点でもある特別な場所。古くから“関東の奥座敷”として親しまれてきた、歴史ある地の香りを、都心・銀座にて心ゆくまで堪能することができます。

ルーフトップラウンジ(CG)

最上階のルーフトップラウンジ「ゆそら」は、屋上庭園に、同じく熱海から運んだ天然温泉の足湯を設えた特別な空間。木々に囲まれたプライバシーの高い空間には個別に足湯を設け、銀座の空気と空を見て、心地良い音楽とともにくつろげます。

視界がひらける一角からは、銀座の街並みや夜景がきらめきますよ。湯と空が溶け合う非日常空間です。

ルーフトップラウンジ「ゆそら」

【ご利用料金】ご宿泊料金に含む

【ご利用時間】7〜23時

※フリーフローのご利用時間 16〜20時

レストラン個室（イメージ）

日本料理一例

「ふふ 東京 銀座」のお料理は、日本の美意識を映す日本料理の真髄。全国から選び抜いた四季折々の食材を取り寄せ、自然の恵みを余すことなく生かした品々がラインナップされています。

日本料理の伝統的な技法に「ふふ」の感性を重ね合わせ、繊細で美しい器とともに五感で味わうひとときを演出。12階のレストランは、すべてのお席を個室で用意。夜景を望むお席や、掘り炬燵のお席など、趣の異なる空間でゆったりと過ごすことができます。

日本料理「銀座がゆう」

【席数】22卓86席

【時間】朝食 8時〜10時30分（最終案内 9時45分） 夕食 18〜22時（最終案内 20時30分）

※10階・11階にご宿泊の人は、レストランもしくは部屋での食事を選択可

東京・銀座にオープンする「ふふ 東京 銀座」は、都心にいながらも日本の伝統を感じられる場所。日々の疲れを「ふふ 東京 銀座」で癒やしてみませんか。

■ふふ 東京 銀座（ふふ とうきょう ぎんざ）

住所：東京都中央区銀座1-7-10

宿泊価格：11万5000円〜※2名1室1泊の料金（税サ込、入湯税・宿泊税別）



Text：中川葉月

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

