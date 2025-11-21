GiRLS by PEACH JOHN冬の新作♡ラメレース＆ノンワイヤーブラ

GiRLS by PEACH JOHNから2025冬の新作ブラセットが登場♡ラメ糸入りの刺しゅうレースやチュールフリルで華やかに彩ったブラ＆ショーツセットや、フェミニンなローズモチーフのノンワイヤーブラなど、トレンド感と快適さを両立したアイテムが揃いました。冬のコーディネートに合わせて楽しめる、かわいくて着心地の良いラインナップです。

華やかラメレースブラセット



「もりこれエンブロイダリーラメレースブラセットＱ」は、ラメ糸入り刺しゅうレースとチュールフリルで華やかなデザイン♡

取り外し可能なパッドでバストにほど良いボリュームをプラスし、自然な谷間をメイクします。中央にはラインストーンチャーム付きで特別感も。

価格は3,278円（税込2,980円）、カラーはネイビー・レッド・グレージュ、サイズはA～Eカップ（AカップはUB70/75）。

フェミニンなノンワイヤーブラセット



「りらこれプチローズノンワイヤーブラセットＭ」は、中央にローズモチーフをあしらった上品デザイン♡

カップ下のパワーネット二つ折りパネルでバストを自然に寄せ、丸みと高さを整えます。取り外し可能な薄手パッドで控えめなボリュームもプラス。

価格は2,178円（税込1,980円）、カラーはブラウン・グレージュ・ローズピンク、サイズはBC/DEカップ、UB65/70/75。

GiRLS by PEACH JOHN冬新作で冬コーデも華やかに



GiRLS by PEACH JOHNの2025冬新作は、華やかなラメレースブラセット（3,278円・税込2,980円）とフェミニンなノンワイヤーブラセット（2,178円・税込1,980円）がラインナップ♡

デザイン性と着心地を兼ね備え、冬のインナーコーデに彩りと快適さをプラスします。

トレンド感のある刺しゅうやリボンで、毎日の着こなしもワンランクアップさせるおすすめアイテムです。