山本が愛用するバッグの多さに「信じられないわ」

ドジャースファンに馴染みの深い美人レポーターが、山本由伸投手と結んだ約束を明かした。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが米メディアの番組に出演した際に告白。今年3月、東京ドームでMLB開幕戦が行われた際、「買い物へ行く？ あなたと行きたいわ」と“東京デート”を持ちかけたことを明かした。

米メディア「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」に出演したワトソンさんは、司会者から山本が愛用する高級バッグについて「ルイ・ヴィトンやシャネル、エルメスとかたくさん持っているわよね」と話をふられると「全部持ってるわね。友人からプレゼントされたバーキンとかもそうね。信じられないわ。私からすると『あなたの友人を私にくれない？』みたいな感じよ」と話し、笑みを浮かべた。

続けて“お揃い”が発覚した日のことを振り返り、「面白いことなんだけど、彼はシャネル22を持ってきていたの。すごくありがたいことに、私も同じのを持っているの。30歳の誕生日に買ったもので。私のお気に入りなのよ。彼が（球場入りして通路を歩いていて）角を曲がったときに、そのバッグを持っていて、『私とお揃いね』という感じだったの」と懐かしい思い出を明かした。

今季も山本が球場入りする際、愛用バッグはたびたび話題となった。「彼はとっても素晴らしいコレクションを持っているのよ。その中から気分で選ぶ。私は『あのバッグ、興味深い趣味だわ。どうやったら手に入るのかしら』って思うのよ」と、コレクションを羨んだワトソンさんは「今年の最初の方に東京に行った時の話があるの。その時私は『買い物へ行く？ あなたと行きたいわ』という感じで」と、東京でショッピングに誘ったことを番組で告白した。

結果的に、お互いのスケジュールが合わず“東京デート”は実現しなかったが、「一緒に買い物に行く約束はしたのよ。今後も彼にリマインドし続けるわ」と、山本との約束を紹介し、ドジャースのエースに注文も忘れなかった。

山本の高級アイテムはファッション業界でも話題となっており、米スタイリストで人気ファッションインスタグラマーのジャック・サヴォワ氏が自身のインスタグラムで「ヨシノブ・ヤマモトのバッグコレクション」と題して投稿した際には、ワトソンさんは「ヤマモトのバッグコレクションは本当に印象的よね」とコメントするなど、興味を示していた。（Full-Count編集部）