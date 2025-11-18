楽天は１８日、ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した伊藤光捕手（３６）の獲得を正式に発表した。

楽天はリーグ２番目に失点が多く、今季は４年連続の４位に終わった。現在は太田や石原、堀内ら２０代後半の中堅捕手が多く、オリックス、ＤｅＮＡと２球団を渡り歩いた伊藤の実績、経験はチームにとってプラスに働く。ベテラン捕手の獲得はバッテリー強化を目指すチームとの補強ポイントと合致した。

伊藤は２００７年度ドラフトでオリックスに入団。高卒捕手として地道に経験を積み、１１年には当時の岡田彰布監督から「将来の正捕手候補」として期待を寄せられた。１４年には平成生まれの捕手で初めてベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得するなど実績を積み、１８年７月にトレードでＤｅＮＡに移籍。ベテランらしい巧みなリードと勝負強い打撃で存在感を発揮するも、今季は若手の台頭などもあってわずか６試合の出場にとどまった。それでも２軍では７５試合で打率・３０９を記録していた。

「今までこの世界で過ごしてきた自分の評価を言ってくれる球団があれば、今後の野球人生にも生かせると思った」と悩んだ末に権利を行使。ＤｅＮＡの相川新監督とも面談を行い、また関係者によると、米大リーグ球団から驚きの接触もあったが、最初に熱意あるオファーを受けた楽天移籍を決断した。

３６歳で選んだ新天地での挑戦。単年契約を結び、仙台の地でもうひと花咲かせる。

◆伊藤 光（いとう・ひかる）１９８９年４月２３日生まれ、３６歳。愛知県出身。１８０センチ、８８キロ。右投げ右打ち。捕手。明徳義塾から０７年度高校生ドラフト３巡目でオリックス入団。１８年途中にＤｅＮＡへトレード移籍。プロ１８年目だった今年は出場６試合。プロ通算１０６３試合で打率．２３５、３０本塁打、２６２打点。ベストナイン１回（１４年）、ゴールデングラブ賞１回（１４年）。