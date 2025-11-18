ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した伊藤光捕手（３６）が楽天と契約合意に至ったことが１７日、分かった。近日中に球団から正式発表される。交渉解禁日の１３日からこの日まで複数回の交渉を続け、必要とされているという熱意に感謝し、移籍を決断。米大リーグ球団からの接触もあったが、１年契約を結び、新天地で最後の大勝負に向かう。

ベテラン捕手が悩んだ末に下した決断は、挑戦の道だった。ＦＡ権行使表明前も後も伊藤の心は揺れ続けたが、この日までに移籍する意思を固めた。選んだのは新天地での挑戦。ＤｅＮＡから宣言残留が認められている中、退路を断って、最後の賭けに打って出る。

２００７年度ドラフトでオリックスに入団。高卒捕手として地道に経験を積み、１１年には当時の岡田彰布監督から「将来の正捕手候補」として期待を寄せられた。叱られ、それでも立ち向かってきた捕手としての意地。１４年には平成生まれの捕手で初めてベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得するなど実績を積んだ。

１８年７月にトレードでＤｅＮＡに移籍。ベテランらしい巧みなリードと勝負強い打撃で存在感を発揮するも、今季は若手の台頭などもあってわずか６試合の出場にとどまった。それでも２軍では７５試合で打率・３０９を記録。今季２年契約の２年目が終了したタイミングで、自分自身の将来とじっくり向き合った。必要としてくれる球団はあるのだろうか−。１軍で戦いたいという譲れないプライドもある。ＦＡ権行使は大勝負だった。

行使後も気持ちは揺らぎ続けた。ＤｅＮＡの相川新監督とも面談も行い、指揮官の熱意に感謝の思いがあふれた。また関係者によると、米大リーグ球団から驚きの接触もあった。話し合いの場も持たれたが、最初に熱意あるオファーを受けた楽天移籍を決断した。

楽天は太田や石原、堀内ら２０代後半の中堅捕手が多く、２球団を渡り歩いた伊藤の実績、経験はチームにとってプラスに働く。今オフのＦＡ市場では移籍１号の早期決着。これまで培ってきた知識全てを、仙台の地で還元させていく覚悟だ。

◆伊藤 光（いとう・ひかる）１９８９年４月２３日生まれ、３６歳。愛知県出身。１８０センチ、８８キロ。右投げ右打ち。捕手。明徳義塾から０７年度高校生ドラフト３巡目でオリックス入団。１８年途中にＤｅＮＡへトレード移籍。プロ１８年目だった今年は出場６試合。プロ通算１０６３試合で打率．２３５、３０本塁打、２６２打点。ベストナイン１回（１４年）、ゴールデングラブ賞１回（１４年）。