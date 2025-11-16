ドジャース・山本由伸投手が16日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との写真を公開した。犬を飼っていたことは以前から明かしていたが、「カルロス」という名前を初めて公表した。

山本はこの日、大きな犬を抱えて飛行機に乗る写真を投稿。「僕の愛犬のカルロスです！ 8月で、我が家に来て1年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と、英語と日本語で綴っている。他にもサングラスをかける写真や、気持ちよさそうにソファで寝る写真なども添えた。

また、その後ストーリーズ機能で投稿を引用。「Carlos Yamamoto!!」とし、「友達はデコピン」とのハッシュタグも乗せた。

今年2月の自主トレ中、デコピンと遊ぶ大谷ユニを着用した犬が話題に。山本はその後の取材で「去年の夏くらいでシェルターから引き取りました」と明かした。犬種はアメリカン・スタッフォードシャー・テリアとしていた。

山本はメジャー2年目の今季、開幕投手を務め、チームの先発投手では唯一離脱することなくシーズンを完走した。オールスターにも初選出。30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99、メジャートップの被打率.183をマークした。ワールドシリーズでは3勝を挙げてMVPに。サイ・ヤング賞投票でも3位に入った。（Full-Count編集部）