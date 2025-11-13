東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ソラコム、豆蔵が一時S高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ソラコム、豆蔵が一時S高

13日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数199、値下がり銘柄数346と、値下がりが優勢だった。



個別ではソラコム<147A>、豆蔵<202A>、ＭＴＧ<7806>が一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、エクサウィザーズ<4259>、Ｗｅｌｂｙ<4438>、免疫生物研究所<4570>、オンコリスバイオファーマ<4588>など10銘柄は年初来高値を更新。Ｓ＆Ｊ<5599>、Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ<5586>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、インフキュリオン<438A>、ティアンドエスグループ<4055>は値上がり率上位に買われた。



一方、イオレ<2334>、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>、Ｗｅｌｂｙ<4438>が一時ストップ安と急落した。ＲＯＸＸ<241A>、フラー<387A>、イノベーション<3970>、ニューラルグループ<4056>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>など6銘柄は年初来安値を更新。Ｓｏｌｖｖｙ<7320>、日本ファルコム<3723>、イメージ情報開発<3803>、プレイド<4165>、イーディーピー<7794>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

