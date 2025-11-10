山本も会見で告白「涙が出ました。久しぶりにあふれてきた」

ドジャース球団カメラマンのジョン・スーフー氏が8日（日本時間9日）に自身のインスタグラムを更新。ワールドシリーズ第7戦後にフィールドで涙を流す山本由伸投手の写真を公開した。「素敵な写真」「ダメだまた込み上げて来た」とファンも“涙腺崩壊”しているようだ。

こぼれる涙を、右手で抑えた。スーフー氏は「“MVP” 野球で泣いたっていいんだ」と綴り、山本の第7戦後の様子を公開。山本自身は会見で「涙が出ました。久しぶりにあふれてきた。すごくうれしかったです」と話し、涙していたことを明かしている。

ポストシーズンで山本は文字通り躍動した。リーグ優勝決定シリーズ第2戦で完投勝利を挙げ、ワールドシリーズ第2戦でも2試合連続の完投。第6戦は6回1失点に抑え、中0日で第7戦の9回途中から登板。サヨナラのピンチを凌ぐと、延長11回まで投げ抜いてチームに勝利をもたらした。

スーフー氏はエースの感情が爆発した瞬間を見逃さず、そのレンズにしっかりと収めた。「一瞬の写真で込み上げてくる」「アカン、また泣かされた」「感動しかない……」「これ見て、またもらい泣き」「また泣いちゃいますね」「この涙が全てを物語っていますね」などとファンからも反響が寄せられている。（Full-Count編集部）