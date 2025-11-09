フリーマンの波打つダンスも話題に

今世紀初のワールドシリーズ連覇を飾ったドジャースが、地元ロサンゼルスのパレード後に開いたパーティが大いに話題を集めている。チームリーダーとしても見られるミゲル・ロハス内野手が、ポッドキャスト番組で「チームメート、家族、妻たち。とても素晴らしい時間だった」と語った。

パーティーは3日（日本時間4日）に行われたパレード後に、ムーキー・ベッツ内野手の豪邸で開かれた。SNSなどで公開された映像では、選手とその家族らが音楽に合わせて踊るハイテンションすぎる様子が話題に。中でもフレディ・フリーマン内野手は体を波のようにくねらせながら前進する「ワーム」と呼ばれる動きを披露し、普段のグラウンドでの佇まいとのギャップでファンを驚かせた。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のポッドキャスト「ドジャース・ダグアウト」に出演したロハスは、このパーティに言及。「称賛に値するね。ムーキーが全部手配してくれたんだ。彼の自宅で開かれたんだけど、彼は俺たちを家族の一員みたいに思わせてくれるんだよ」とベッツに感謝の思いを語った。

パーティーの映像がSNSで話題になったことに「みんなで一緒に踊ったり、フレディのワームだったり、いきなり踊ったり……あれが映像になると思っていなかったけど、本当に素晴らしい経験だったね。バズっていたよね」と言及。戦いを終えて喜びを弾けさせた時間を振り返った。（Full-Count編集部）