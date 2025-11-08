【ちいかわ】PCやデスクをデコれる「HIPPERS」にちいかわやハチワレたちが仲間入り♪
ちいかわたちが話題のデコレーションフィギュア「HIPPERS」になって登場！ ちいかわたちがあなたの身の回りのものを可愛くデコレーションしてくれるよ♪
☆かわいい『ちいかわ』たちのデコレーションフィギュアをチェック！（写真10点）＞＞＞
貼るだけで簡単に小物が可愛くなるデコレーションフィギュア「HIPPERS（ヒッパーズ）」に、イラストレーター・ナガノが描く人気作品『ちいかわ』が登場！
『HIPPERS ちいかわ』のラインナップは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、シーサーの全6種類と、シークレットを含む全7種類のラインナップ。
全身のシルエットに丸みがあって可愛いところはもちろん、ちょこんとつかまっている手や、後ろ姿のしっぽなど……、キャラクターごとの特徴を存分に楽しめるファン必見のアイテムに仕上がってる。
フィギュアのお腹部分には、貼り剥がし可能な吸着シートが付属。シートを剥がしてパソコンやスマートフォン、テレビの上などの身の回りのものにくっつければ、まるでちいかわたちと一緒に暮らしているよう。ハードで切ない日々を過ごす『ちいかわ』たちの愛らしさに毎日に癒しがあふれること間違いなし！
2025年11月21日（金）より全国のバラエティショップおよびちいかわらんど、ちいかわマーケット、ドリームズオンラインショップなどにてお取り扱い予定。
（C）nagano / chiikawa committee
