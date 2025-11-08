これ1枚で着こなし何通り！？【しまむら】驚きのプチプラ♡「リボン付きスウェット」

スポーティ要素を取り入れるトレンドもあり、人気が続くスウェットトップス。サッと着られてラクだけど、カジュアルに傾きがちで着こなしのバリエーションに悩むことも。そこでおすすめしたいのが、【しまむら】から登場している「リボン付きスウェット」です。ベロアリボンがセットになったスウェットトップスで、アレンジ次第で何通りもの着方ができるアイテム。カジュアル派はもちろん、フェミニン派やガーリー派にも推したい1枚です。

ベロアリボンのチョーカーがおしゃれ

【しまむら】「ベロアチョーカーリボンPO」\1,419（税込）

今回注目したのは、しまむら好きママの@aiii__13kさんが購入したというこちらのスウェットトップス。ベロア素材のリボンチョーカーが付属になっていて、ネックレス風にしたり、ヘアアクセとしてアレンジしたりと、自由な使い方ができるのが魅力。ネックラインが広めに開いているから、カジュアルなコーデでもさりげなく女性らしさが香ります。「タグにリボンの10WAYの使い方が載ってる」とのことで、着こなしに迷った時の心強い味方になってくれそうです。

ワンショルダーにしてこなれ感UP

首まわりが広く開いたデザインだから、片側に寄せてワンショルダーとしても着こなし可能。ほんのり肌を見せることで、程よい抜け感が生まれてこなれた印象のコーデに仕上がります。無地だから、柄ボトムスなど印象的なアイテムとも組み合わせやすいのが◎ スカートを合わせれば、ほどよく甘めなお出かけコーデの完成です。

