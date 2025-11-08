交渉期限は日本時間12月23日午前7時

ヤクルトは8日、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手について移籍交渉の手続きを申請し、7日（日本時間8日）に全MLB球団宛てに通知されたと発表した。

九州学院高から2017年ドラフト1位で入団した村上は、2022年に王貞治氏の記録を抜く日本選手シーズン最多の56本塁打を放った。打率.318、134打点と合わせて史上最年少3冠王に輝いた。今季は度重なる故障で56試合の出場にとどまったが22本塁打とアーチを量産した。NPB通算892試合で打率.270、246本塁打、647打点。2020年には五輪で金メダル、2023年にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一と国際試合でも力を発揮した。

交渉期間は米東部時間8日午前8時（同午後10時）から12月22日午後5時（同23日午前7時）までで、譲渡金を支払う意思を持つ全ての球団と交渉できる。契約が成立すれば、契約金と年俸の総額に応じて日本球団への譲渡金の額が決まる。

米国内でもすでに注目。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は「ムネタカ・ムラカミの契約は2億ドル（約308億円）を超える」との予想を報じた。

村上は2024年12月の契約更改後の会見で「来シーズンは日本でやる最後のシーズンになると思います」「昨年（2023年）はこのオフに行けるか行けないかのところだったので、僕自身も行きたい思いが強かった。いざこうなって、来年行けることは確実なのでその時の思いとは違います」などとメジャーへの強い思いを語っていた。（Full-Count編集部）