視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

せいや探偵が調査した『屋根裏に眠る恐怖のダンボール箱』は、大阪府の女性（33）から。主人が15年前に購入した、中古の家に住んでいる義母から「ゴキブリが出ないようにバルサンを焚いて欲しい」と連絡があり、主人がバルサンを仕掛けに行った。天井裏に仕掛けるために天井の板を開けようとすると、重みがあって、板がほとんど動かない状態。ようやく少しずらして、隙間から覗いてみると、板の上にダンボールが乗っていたようで、確認できるだけで４箱！ 家を購入してから今まで、天井裏に何か物を乗せた覚えもなく、もちろん義母もダンボールがあることをこの時に初めて知った。一体、このダンボールは何なのだろう。中身がとても気になる。中を確かめたいのだが怖いので、一緒に見てくれる勇気ある探偵の派遣をお願いします、というもの。

©️ABCテレビ

お宅にお邪魔すると、義母は「最悪、なんかの死骸が入ってたら…警察に届けないといけないものだったら」と戸惑いを隠せない。怖いと怯える依頼者と義母は「立ち会って欲しい」と懇願。そこで、ファイバースコープで天井裏を見てみると、何と亀の甲羅（？）に新種のクモを発見する。さらに、ダンボールには“仁義”の文字が。これは、何やら“やばい”予感！？

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

11月7日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『AIに頼りすぎる娘』、間寛平探偵の『古井戸に落ちたチェーンソーを救え！』など、様々な依頼を解決した。