スミスはハンバーガー店のイベントからレイカーズの試合を“ハシゴ”

忙しすぎる相棒についにファンからは心配の声が漏れた。ドジャースのウィル・スミス捕手は5日（日本時間6日）、NBAレイカーズの試合を観戦した。この日、お昼には人気ファストフードチェーン「レイジング・ケインズ」で接客も。「そろそろ休んで」と心配の声が上がった。

この日、レイカーズはドジャースを祝うために観客に記念タオルをプレゼント。試合にはスミスを含め5選手が電撃訪問していた。その日の午前中にはレイジング・ケインズの制服を着用し、接客業を行なっていた。

ワールドシリーズでは第3戦の延長18回を含む7試合全てでマスクを被りフル出場したスミス。LA凱旋後も、3日（同4日）にはパレードと多忙な日々を送っている。

この日の“ハシゴ観戦”にファンも心配な様子だった。「スミスとスネルと王子の体力どうなってんの」「そろそろスミちゃんを休ませたって」「もう人間じゃありえないよ」「どういうこと？」「スミスオフシーズンなのに忙しすぎないか」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）