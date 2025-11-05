年末恒例の「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」にノミネートされた30語が5日、発表された。新型コロナウイルスの流行によって世界的にスポーツイベントが中止・縮小された2020年以来、5年ぶりにスポーツ界からのノミネートはなかった。

大リーグのワールドシリーズで、球団史上初の連覇を果たしたドジャースの山本由伸の“明言”もなし。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦の登板前に「負けるわけにはいかない」とした決意表明を通訳が「Losing isn’t an option（負けるという選択肢はありません）」と意訳。Tシャツが作られるほど流行した。SNSで“言ってない語録”として話題になっていた中、自ら口にしてスタジアムに詰めかけた5万2703人の観衆を大いに沸かせた。

なぜ「負けるという選択はない」は選ばれなかったのか。ワールドシリーズ連覇が日本時間今月2日という発表からわずか3日前というタイミングだったことのようだ。過去に選ばれなかったスポーツ界の流行語には時期で“落選”したものもあった。

2021年に日本ハムの新庄剛志監督が就任会見で口にした「ビックボス」。流行語大賞のノミネートが発表された同日に就任会見が行われたため、選考委員で漫画家のやくみつる氏が「正直、拾い得ない。事情をご賢察の上、時間的齟齬というのは生じてしまうのはおくみいただきたい」と説明していた。

そのほかにも、22年のサッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会で日本代表DF長友佑都が連呼していた「ブラボー」も、11月下旬開催というタイミングだったためノミネートされなかった。ちなみに、日本が3大会ぶりの優勝を果たした23年WBCから大谷翔平投手の名言「憧れるのをやめましょう」は、3月に開催されたため、候補30語に選出されている。

高市早苗首相が自民総裁選で女性として初めて選ばれた際、会見で語った「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」は10月4日というタイミングだったことから選出となったとみられる。