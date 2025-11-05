『呪術廻戦』「死滅回游」新衣装の虎杖悠仁がS.H.Figuartsに登場!
バンダイスピリッツは、『呪術廻戦』より「S.H.Figuarts 虎杖悠仁 -宿儺の器-」(8,250円)を発売する。2026年3月に一般店頭で発売、2025年11月7日より予約受付を開始する。
2026年3月発売「S.H.Figuarts 虎杖悠仁 -宿儺の器-」(8,250円)
「S.H.Figuarts 虎杖悠仁 -宿儺の器-」は、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」に登場する新衣装の「虎杖悠仁」をS.H.Figuartで再現。可動構造を一新し、新衣装のシルエットにこだわり製作。ダイナミックなポージングが可能となっている。
交換用表情パーツ4種と交換用手首パーツ左右各4種に加え、オプションパーツも付属。交換用表情パーツは「左目線顔」、「右目線戦闘顔」、「食いしばり顔」、「叫び顔」の4種が付属。なびいた状態をイメージした交換用髪パーツ一式が付属しており、動きのある戦闘シーンの再現が可能に。
別売「S.H.Figuarts 乙骨憂太 -特級術師-」とともに、様々な戦闘シーンが再現可能となっている。
セット内容は、本体、交換用手首パーツ左右各4種、交換用表情パーツ4種、交換用髪パーツ一式、オプションパーツ。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
