V争いを繰り広げたソフトバンクと日本ハム、対戦成績は13勝12敗

ソフトバンクが5年ぶりの日本一を達成した2025年。王者とシーズンを通してつばぜり合いを見せたのが、2位の日本ハムだった。レギュラーシーズンの対戦成績はソフトバンクが13勝12敗で1つの勝ち越し。25試合のうち、6試合がリバン・モイネロ投手と伊藤大海投手の投げ合いだった。パ・リーグ屈指の好投手がぶつかった6試合を振り返ってみたい。

1：4月1日●日本ハム 1ー5 ソフトバンク○（エスコンフィールド）

モイネロ：7回 被安打2 奪三振6 与四死球2 失点1

伊藤：5回 被安打9 奪三振4 与四球1 失点5

互いに今季初登板となった4月1日。本拠地開幕戦の先発を任された伊藤だったが、立ち上がりから福岡ソフトバンク打線につかまった。初回に柳田悠岐外野手の適時打で先制を許すと、2回も周東佑京内野手と中村晃内野手に連続適時打。5回には柳田と今宮健太内野手に被弾し、まさかの5回5失点で黒星を喫した。援護をもらったモイネロは2回に野村佑希内野手のソロを浴びるも、それ以降は得点圏に走者を背負わず。7回を散発2安打1失点に抑えて今季初勝利を挙げた。

2：4月29日●福岡ソフトバンク 1ー2 北海道日本ハム○（みずほPayPayドーム）

モイネロ：7回 被安打4 奪三振7 与四球3 失点1

伊藤：9回 被安打5 奪三振9 与四死球0 失点1

伊藤は2回に山川穂高内野手のソロで先制点を与えたが、その後は連打すらさせず。対するモイネロも、1番フランミル・レイエス外野手、2番・郡司裕也捕手の攻撃的な打線を6回までわずか1安打に封じる。7回、先頭の野村に安打を許して1死一、二塁のピンチを招くと、代打・吉田賢吾捕手の適時二塁打で同点に。それでもスクイズを阻むなど、勝ち越し点は与えず7回1失点。「相手はすごくいい投手。そういう投手と投げ合って、いい試合をつくれたのは本当に良かった」とコメントした。一方、伊藤は終盤もマウンドへ。7回と9回に単打を打たれたが後続を断ち、試合は延長戦に突入。すると、延長10回、先頭の水野達稀内野手に勝ち越し本塁打が飛び出す。その裏を田中正義投手が抑えて逆転勝利。9回130球1失点の投球が実った伊藤は自身3連勝を飾った。

3：5月20日●日本ハム 2ー5 ソフトバンク○（エスコンフィールド）

モイネロ：7回 被安打6 奪三振3 与四球4 失点2

伊藤：9回 被安打7 奪三振6 与四球2 失点5（自責点4）

3度目の投げ合いは、モイネロが7回2失点で開幕から自身5連勝した。2回、伏見寅威捕手に2点適時打を打たれ、日本ハム戦では今季初めて複数失点したが、粘りの投球でHQSを達成。味方打線の逆転劇を呼び込んだ。対して、伊藤は3回パーフェクトの立ち上がり。ところが、5回に牧原大成内野手の適時三塁打で同点とされ、続く6回には川瀬晃内野手のプロ初本塁打で勝ち越された。9回117球を投げ抜いたが、5失点（自責点4）で完投負けだった。

4度目の投げ合いはモイネロが8回まで毎回奪三振と圧倒、10勝到達

4：8月10日○ソフトバンク 1ー0 日本ハム●（みずほPayPayドーム）

モイネロ：9回 被安打3 奪三振13 与四死球2 失点0

伊藤：8回 被安打4 奪三振11 与四球2 失点1

今季4度目の投げ合いは、首位攻防戦にふさわしい投手戦となった。モイネロが序盤4イニングで出した走者は、四死球2つのみ。初安打を許した5回を連続三振で切り抜けると、8回まで毎回奪三振と圧倒する。味方の援護は1得点にとどまったが、この日のモイネロには十分だった。緊迫する試合で今季2度目の完封勝利。2年連続でシーズン10勝に到達した。一方、伊藤は3回に近藤健介外野手の適時二塁打で先制点を与えてしまったが、試合中盤は安打を許さず。完投負けにはなったものの、8回11三振を奪い意地を見せた。

5：8月24日○日本ハム 1xー0 ソフトバンク●（エスコンフィールド）

モイネロ：8回 被安打5 奪三振6 与四球4 失点0

伊藤：9回 被安打7 奪三振11 与四球2 失点0

福岡での首位攻防戦から2週間後。エスコンフィールドでも好ゲームが繰り広げられた。伊藤は初回、2死から連打されたが、中村を三振に。3回2死一、二塁の場面は山川を右飛に打ち取る。4回から5回にかけて4者連続三振を奪い、得点圏に走者を背負った7回と8回も無失点。129球を投じ、9イニングを抑え切った。モイネロは2回、3安打で1死満塁のピンチを招いたが、田宮裕涼捕手を併殺に打ち取る。6回以降は四球で走者を出しながらも無失点でしのいだ。「すごく疲れましたが、自分らしい投球はできたと思います。大事な試合で良い投球ができてよかったです」と、8回無失点、126球の力投で投手戦を演じた。

6：9月9日○日本ハム 7ー4 ソフトバンク●（エスコンフィールド）

モイネロ：5.2回 被安打8 奪三振6 与四球3 失点7

伊藤：7回 被安打6 奪三振7 与四死球0 失点3

6度目の投げ合いとなった9月9日は、モイネロに苦戦してきた日本ハム打線の奮起が印象的な試合となった。モイネロはここまで伊藤と投げ合った試合を含め、日本ハム戦に7試合先発し、いずれもQSを達成。しかし、この日は昇格即スタメンで起用された今川優馬外野手が、適時二塁打と左中間へのソロアーチを放つ。さらに、ルーキーの山縣秀内野手は2打席連続ホームランで場内をどよめかせた。味方の頼もしい援護に守られた伊藤。2回に先制点を失ったものの、3回以降は粘り強く「0」を並べ、7回125球3失点。リーグトップの14勝目を挙げた。

2年連続最優秀防御率に輝いたモイネロと、最多勝＆最多奪三振を獲得し、沢村賞も初受賞した伊藤。2026年も両投手の熱い投手戦に期待したい。（「パ・リーグ インサイト」菊地綾子）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）