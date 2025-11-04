ネスレ日本（神戸市）が、人気チョコレート菓子「キットカット」の期間限定商品「キットカット ホリデイサンタ」を11月4日に新発売。

【写真】パッケージごとツリーにぶら下げられる？ 便利な「ツリーボックス」タイプ！ ラテ＆スムージーでおいしそうなホリデイサンタも！

ネスレ日本では、2022年以降、クリスマスシーズンに“サンタ型キットカット”の「キットカット ホリデイサンタ」を発売。同商品は、従来の「キットカット」製品とは形状が異なるユニークな見た目や華やかなパッケージになっています。

今年は、「キットカット ホリデイサンタ（6個）」「キットカット ホリデイサンタ シェアバッグ（12個）」に加え、プレゼント交換シーンにおすすめの「ツリーボックス」タイプ、クリスマスツリーの飾り付けオーナメントにも活用できる「ハート オーナメント缶」タイプが新登場。さらに、自宅でのパーティーシーンの持ち寄りアイテムとしておすすめの35個入り「パーティーボックス」タイプも加わりました。

各製品の個包装正面には「Xmas！」「Thx！」「For U」など6種類のメッセージがデザイン。裏面には、手書きメッセージ欄があり、ちょっとした気持ちをカジュアルに伝えることができます。

希望小売価格は「キットカット ホリデイサンタ（6個）」が540円（以下、税込み）、「キットカット ホリデイサンタ シェアバッグ（12個）」「キットカット ホリデイサンタ ツリーボックス（8個）」「キットカット ホリデイサンタ ハートオーナメント缶（3個）」の3種類が1080円、「キットカット ホリデイサンタ パーティーボックス（35個）」が3000円です。

また、キットカットと、アパレル、雑貨、飲食などを展開するブランド「niko and… 」が今年もコラボ。店舗やオンラインストアで、「キットカット ホリデイサンタ マグカップ」（1760円）、「キットカット ホリデイサンタ タオルハンカチ」（880円）などのオリジナル雑貨が販売。「niko and… COFFEE」全店舗では、「ストロベリーバニララテ Made with KITKAT ホリデイサンタ」「ストロベリーバニラスムージー Made with KITKAT ホリデイサンタ」（ともに650円）が楽しめます。