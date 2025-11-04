「来年になったら全員1歳、歳を取る。人生はそういうものだ」

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が3日（日本時間4日）、FA組の残留を熱望した。球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げたチームだが、ロハス、E・ヘルナンデス、マンシーなどの去就が不透明。36歳は「全員戻ってきてほしい」と話した。

「私の役職では決められないことだけど」と笑ったフリーマンは、「（誰だって）来年になったら全員1歳、歳をとる。人生はそういうものだ。彼らは全員素晴らしい選手で、今年は彼ら全員の力が必要だった。ミゲル・ロハスはそれを証明したし、キケ（E・ヘルナンデス）もポストシーズン全試合でスタメン出場し、左翼で活躍した。戻ってきてほしい選手はたくさんいる」とベテラン勢の活躍を称えた。

最後に「でも、それは私じゃなくてアンドリュー・フリードマン（編成本部長）に聞いて。フフフ」とフリーマン。この日行われたワールドシリーズ優勝セレモニーで大谷は「来年もう一つのリングを手にする準備はできている」と英語でスピーチした。3連覇に向け、ドジャースはどんなメンバーで挑むことになるのだろうか。（Full-Count編集部）