達川光男氏は1973年、広島商3年時に春夏連続で甲子園出場

元広島捕手の達川光男氏は1973年の広島県立広島商3年時、甲子園に春夏連続出場を果たした。春は準優勝、夏は優勝の強力チームの正捕手として活躍したが、春の選抜で語り継がれているのは、怪物右腕・江川卓投手を擁する作新学院を準決勝で撃破したこと。大会前から江川対策を練り、チーム一丸で勝利をつかんだ裏で、達川氏には個別に広島商・迫田穆成（よしあき）監督から試合前と試合中に2つの指令が出されていたという。

1972年秋の広島大会と中国大会を制した広島商は、1973年春の選抜切符を獲得。当時は捕手ではなく、外野手に回され、背番号7の左翼手だった達川氏は、中国大会後、迫田監督から捕手再転向を命じられた。キャッチャーフライが苦手だったが、必死になって練習に取り組み、1学年下の後輩捕手との競争に勝って選抜での正捕手の座、背番号2をつかんだ。

「キャッチャーフライへの不安はなくなっていませんでしたよ。そんな簡単になくなるわけがない。で、みんながおどすんですよ。『甲子園は風が舞うから捕りづらいよ』って」と話したが、練習に没頭した日々でもあったようだ。そんな大会前の練習で、広島商ナイン全体で取り組んでいたのが、江川対策だ。「栃木にすごいのがいる」と迫田監督が言い、それこそ、江川に勝つことを第一目標にするぐらいの意気込みで冬の練習に励んだ。

よく知られているのが、無死または、1死二、三塁でスクイズを空振りして失敗する作戦だ。それは江川の剛速球をスクイズしてもフライになってゲッツーになる可能性を考えてのこと。打者空振りで飛び出した三塁走者が三塁へ戻る間に二塁走者が三塁に近づき、捕手が三塁に投げた瞬間に2人の走者が一気に本塁を目指し、三塁走者がタッチアウトになる間に、二塁走者が追い越して本塁を陥れるというもので、その練習を行っていた。

選抜準決勝で広島商は作新学院と激突。本番で、その秘策を使うことはなかったが、打席の一番前に立ち、当たってでも出塁する構えを見せ、打つゾーンを絞るなど、江川に球数を投げさせた。5回に1点先制されたが、その裏に四球出塁の達川氏を二塁に置いて、投手の佃が同点適時打。8回は主将・金光興二内野手の四球を足掛かりに2死一、二塁。ここでダブルスチールを敢行して、作新・小倉捕手の三塁への悪送球を誘って決勝点を挙げた。

春の選抜は準決勝で怪物・江川擁する作新学院を撃破も決勝で敗戦

広島商打線は江川の前にわずか2安打、11三振を喫しながらも8四球を選び、4盗塁、1犠打。わずかな隙をつく攻撃によって2-1で勝利した。これが語り継がれる広商の江川攻略試合だが、加えて達川氏は試合前と試合中に迫田指令でアクションを起こしていた。「あの当時は球場近くの甲陽学院のグラウンドで試合前の練習をしていたんだけど、（迫田）監督から『江川に挨拶してこい、やっつけてやるぞみたいなことを言ってこい』って言われたんですよ」。

実は1回戦の静岡商戦から、試合前には相手エースに対して、監督指令でそう言い続けていたという。「それで度胸をつけるとか、負けてたまるのかの気持ちにさせるとか、狙いはあったんでしょうけど、そう言ったら、勝ち上がっていったし、監督の縁起担ぎもあったと思いますよ。それで江川にも言いましたよ。面と向かってではなくて、ちょっと離れたところから、あの時は広島弁で『かましたるけーの』って言った。江川は『覚えていない、何言っていたかも分からない』と言っていましたけどね」。

試合中は打席に入った江川に、監督指令でマスク越しに「もう100球いっているぞ」と声をかけたという。実際、5回までに100球を超えるほど投げさせており、さらに意識させる狙い。「私が初めてささやいたのが、あの時の江川に対してだった。監督に『言ったか』と聞かれたので『言いました』と答えましたよ。『でも江川は怒らせない方がいいと思います。火の出るようなセンター前を打たれたし、本気出したらすごいことになりますよ』とも伝えましたけどね」。

そんな舞台裏の作戦も“駆使”して準決勝で作新学院を破った広島商だが、決勝では横浜に延長11回2-3で敗れた。「私もエラーがあったし……。集中はしていたと思うけど、何か江川が終わって、ホッとした部分もあったのかもしれないですね。ずっと江川、江川で来ていたからね。もちろん、油断したわけじゃないですけどね。負けて泣いたのも初めて。甲子園の土を集めていたら部長先生に『持って帰るな、夏来ないのか、今すぐ捨てろ』って言われたのも覚えています」。

達川氏はそう振り返った。とにかく対江川に入れ込んだ春であったのは間違いない。「江川に聞いたら、あの試合の日は寝違えて、首が痛かったらしいですけどね」とも話したが、1973年、春の選抜準決勝・作新学院戦はいつまでも忘れることはない試合のひとつだろう。それは野球ファンにも広商野球の真髄を見せつけた伝説の一戦にもなっている。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）