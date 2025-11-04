全国2冠の「東海中央ボーイズ」が“手投げ”でのゴロ捕球を重視する理由

小学生からの基本の徹底が日本一につながった。中学硬式野球で今夏、“全国2冠”を達成した「東海中央ボーイズ」は、守備の反復練習に重点を置いている。中でも手で転がしたゴロを捕球する練習には多くの時間を割く。創部13年目のチームを全国屈指の強豪に育て上げた竹脇賢二監督が、狙いと効果を明かした。

「手投げのゴロ捕球で動きを覚えないと、ノックを受けても意味がありません。手で転がした球の捕球は、実は難しいんです。ゆっくりなものに対して、しっかりした入り方をしないといけない。いい加減にやっていると、はじきます」

ノックより緩いゴロを捕球するには球への入り方、足の運び、球の握り替えなど、より丁寧に行う必要がある。腰を落とし、ノックの打球を受ける時より低い姿勢を保たないとスムーズに捕球できない。それを10人前後で1セット15分間行う。通常の練習は2セット。基本練習が増える冬場は4セット行い、動きを叩き込む。

「腰を落として、股関節を割って、延々とやるからきつい。5〜10分なら他のチームもやるでしょう。でも30分、1時間と続けてやれるのが、東海中央の強さです。とことんやります。地道にやれるのが最強なんです」

攻撃は最大の防御で、積極的な打撃を全面に出した野球が東海中央のスタイルでもあるが、日本一奪回へモデルチェンジを敢行。過去の敗戦を分析すると、「打ち負けるのではなく、最後に守り負けしている感じ。自滅している感じもあった」という。攻撃力をキープしつつ、守備力強化に乗り出した。

東海中央ジュニアも「中学生と同じような練習をやっている」

内野ノックの際には三塁手にも遊撃、二塁を守らせるなど、各選手に複数ポジションを経験させる。「いろんな体の使い方ができるようになるので、マイナスに働くことはありませんね」。ノッカーを増やしてノック自体の本数も増やしたが、時間的な制限もあって限界がある。そこで大事なのが、手で転がすゴロ捕球なのである。

冬場は寒さで実戦的な練習が少なくなる分、基本練習にしっかり時間を費やす。その中で、ランニングやゴロ捕球で鍛えられた選手の下半身は、確実にたくましさを増している。

東海中央には竹脇監督が設立に尽力した学童軟式野球チーム「東海中央ジュニア」がある。この「ジュニア」も「中学生と同じような地味な練習を結構やっているんですよ」という。「少し量が少ないだけで、ゴロ捕球も球への入り方とか、自然と身につくように準備できています」。

ボーイズへの入部前から基本を教わっている効果は大きい。「小学生の時からやっているので、1年生の動きもしっかりしています」。基本に忠実だからミスが少ない。守り負けるケースが減り、今夏の“全国2冠”へとつながったのである。（尾辻剛 / Go Otsuji）