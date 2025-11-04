山本由伸がワールドシリーズ連覇記念セレモニーに登場した

ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。ドジャースタジアムでのセレモニーでは、デーブ・ロバーツ監督が演説。「2よりいいものはなんだ？ 3連覇しようぜ！」と絶叫した。

ドジャースはこの日、ロサンゼルスのダウンタウンで今世紀初のワールドシリーズ連覇パレードを行った。スタート地点のロサンゼルス市庁舎の付近には早朝からファンが集まっており、大谷、山本らの登場を心待ちにするファンも目立っていた。

大谷、山本らが奮闘したドジャースはレギュラーシーズンを93勝69敗で、ナ・リーグ西地区を首位で終えた。そのままプレーオフではワイルドカードでレッズを倒し、地区シリーズでフィリーズを撃破した。リーグ優勝決定シリーズではブルワーズに4連勝。ブルージェイズとのワールドシリーズは3勝3敗で迎えた第7戦を制し、見事に今世紀初のワールドシリーズ連覇を達成していた。

山本はワールドシリーズで3試合に登板。先発した第2戦は9回完投勝利、第6戦は6回1失点、“中0日”で救援登板した第7戦は2回2/3を無失点に抑え、シリーズ3勝をマーク。9度目の世界一に導き、MVPを獲得した。（Full-Count編集部）