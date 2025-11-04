トライネンが称えた若手投手陣の活躍

LAが早朝から歓喜に溢れた。ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。バスでドジャースタジアムに向かう道中、ブレイク・トライネン投手がインタビューに応じ、佐々木朗希投手を始めたとしたブルペン陣に感謝の気持ちを届けた。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに対応したトライネンは「3回目だよ。6年間で3回目だから、とても恵まれているよ」とワールドシリーズを制覇しての記念パレードを喜んだ。シーズンを通してブルペンを支えた右腕は「ユニークな1年だったよ。毎年（ブルペンの雰囲気は）違う。全員が活躍したから、これ以上嬉しいことはないよ。チームで勝ち取った（ワールドシリーズ制覇）。球団は才能ある選手を獲得してくれたから、（素晴らしい）贈り物だったよ」と激闘が続いた1年を振り返った。

ブルペン陣で台頭した選手を聞かれると「難しい質問だね。全員素晴らしい活躍をした。エンリケスはシーズン終盤にロースターに登録されて、素晴らしい活躍をした。クラインも延長18回の試合でグレートな投球をした。一番は、ジャック・ドレイヤー。新人でこの活躍。いくら言っても足りないほど素晴らしい。80試合くらい投げてくれたと思う」と、若手投手の成長を称えた。

続けて「あの男がブルペンを助けてくれた」と、シーズン終盤からブルペンに加わった佐々木への感謝を言葉にした。この日、佐々木は先発投手陣が集まるバスに乗る予定だったようで「トレードが（佐々木の評判を）表している。（佐々木を奪われそうになったので）グラスノーとスネルには文句を言いたい。中継ぎ陣は全員頑張ったんだから、このバスに乗らないと駄目だ！」」と、慌ててブルペン組に入れたことを笑顔で明かした。最後に「ヤマモトにも文句を言いたい！」と念押しして笑いを誘った。（Full-Count編集部）