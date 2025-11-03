中国安徽省の80代女性、ドローン肥料散布やライブ販売で人気者に
【新華社合肥11月3日】中国安徽省桐城市の農村で、孫から学んだテクノロジーのスキルで農業を行い、注目を集めているシニア女性がいる。
同市新渡鎮老梅村に広がる麦畑の上空を、農業用ドローンが肥料を散布しながら飛行している。畑の傍らでコントローラーを操作しているのは、白髪の女性、戴淑英（たい・しゅくえい）さん（82）だ。孫の王甜甜（おう・てんてん）さんが、隣に立って指導をしている。
戴さんは長男と孫の3世代で同居し、地元で600ムー（約40ヘクタール）以上の農地を管理する大規模穀物農家。秋の農繁期には、ドローンを操縦し、ライブ配信で農産品の販売も行い、ネット上に多くのファンを持つ。
ドローン操縦は、孫の王甜甜さんが事前にプログラムを設定するので、戴さんはコントローラーのスイッチを入れるだけ作業が完了する。孫の力を借りなくても戴さん一人でも操縦できるが、安全を考慮していつも誰かが付き添っている。
戴さんが孫の王さんから学んだ新しいスキルは、ドローンの操縦のほか、短編動画の投稿やライブ配信で商品を販売する「ライブコマース」もある。ドローンを操る祖母と孫の仲むつまじい様子が、多くのファンを引き付けている。
王さんのサポートを受けながら、戴さんはライブ配信で自らのブランドをアピールし、米や食用油などの農産品を販売している。ライブコマースは収入を増やす新たな手段となった。王さんの試算では、同じ生産量でも、もみではなく精米した製品として販売すれば収益は約2倍に増えるという。
「今の生活はとても幸せ。孫がそばにいてくれて、農作業も楽しい。収入も以前より増えた」と戴さんは笑顔で語った。（記者/杜瀟逸）